Tunisie: Hajj 2027 - Le pays et l'Arabie saoudite examinent les moyens d'améliorer les services aux pèlerins

Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, et son homologue saoudien chargé du Hajj et de la Omra, Tawfiq ben Fawzan Al-Rabiah, ont examiné les moyens d'améliorer les services proposés aux pèlerins tunisiens, lors d'une réunion tenue mercredi au siège du ministère à Tunis.

Selon un communiqué publié jeudi, les deux responsables ont discuté de plusieurs mesures visant à faciliter le déroulement du pèlerinage et à mieux répondre aux attentes des fidèles.

Ahmed Bouhali a présenté plusieurs demandes à la partie saoudienne, dont certaines ont reçu une réponse immédiate, tandis que d'autres feront l'objet d'un examen ultérieur.

Le ministre a présenté les différentes étapes accomplies dans le cadre des préparatifs de la saison actuelle du Hajj, soulignant le respect des conditions, des exigences et des délais fixés par le pays hôte.

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Il a également salué la coopération entre les différentes composantes du bureau tunisien des pèlerins et les institutions nationales impliquées dans l'organisation de ce rite religieux.

De son côté, Tawfiq ben Fawzan Al-Rabiah a exprimé sa satisfaction quant à l'organisation tunisienne du pèlerinage et aux efforts déployés pour sensibiliser les futurs pèlerins.

Il a notamment salué le recours à des méthodes pédagogiques modernes pour faciliter la compréhension des rites.

Le responsable saoudien a également évoqué les objectifs de la Vision saoudienne 2030, qui prévoit notamment de permettre à des millions de musulmans d'accomplir le Hajj et la Omra dans de meilleures conditions, grâce au développement des infrastructures et des services numériques.

Au cours de sa visite de travail en Tunisie, entamée mardi 6 octobre, le ministre saoudien s'est également rendu à la médina de Tunis, où il a visité des sites religieux et historiques, notamment la mosquée Zitouna.

Il a par ailleurs visité le palais Dar Lasram et le village de Sidi Bou Saïd, exprimant son admiration pour le patrimoine historique et la diversité culturelle du pays.

Le ministre saoudien a quitté la Tunisie jeudi matin.