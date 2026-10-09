Gabon/Maroc: L'ambassadeur du pays au Maroc réaffirme son soutien à la sélection U17

Rabat, le 7 octobre 2026 - Au lendemain de leur confrontation amicale face aux Lionceaux de l'Atlas, les jeunes Panthéreaux U17 ont reçu la visite de Son Excellence Monsieur Abdelaziz Branly Oupolo, Ambassadeur Haut Représentant de la République Gabonaise près le Royaume du Maroc.

À quelques heures de leur retour à Libreville, le diplomate gabonais s'est rendu à l'hôtel où séjournait la délégation gabonaise afin d'échanger avec les joueurs et l'encadrement technique.

Cette visite, placée sous le signe de la proximité et de la solidarité, avait pour objectif de réconforter les jeunes internationaux après leur défaite, mais surtout de les encourager à se projeter avec confiance vers les prochaines échéances.

S'adressant aux joueurs, Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur les a invités à ne pas considérer ce revers comme une fin en soi, mais comme une étape supplémentaire dans leur apprentissage et leur progression.

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Il les a exhortés à rester concentrés, à tirer les enseignements de cette expérience internationale et à poursuivre le travail avec davantage de détermination.

« Cette défaite doit être une raison de plus de travailler avec détermination. Il faut rester concentrés, continuer à travailler et surtout tirer les enseignements de cette expérience pour mieux préparer les échéances à venir », a déclaré l'Ambassadeur.

Dans son échange avec les jeunes joueurs, le diplomate a également insisté sur les valeurs de discipline, de persévérance et de responsabilité qui doivent accompagner leur parcours sportif.

Il les a encouragés à ne pas se laisser décourager par le résultat de cette confrontation, mais à faire de cette expérience internationale un levier de progression, tant sur le plan individuel que collectif.

Cette démarche s'inscrit dans la continuité du soutien apporté par l'Ambassade du Gabon au Maroc à la sélection nationale U17 durant son séjour au Royaume.

Elle témoigne de la volonté de la représentation diplomatique de rester aux côtés des jeunes compatriotes qui portent les couleurs nationales à l'étranger, aussi bien dans les moments de réussite que dans les périodes plus difficiles.

Cette visite intervient dans le prolongement d'un premier échange entre la délégation gabonaise et la représentation diplomatique, organisé peu avant la confrontation face au Maroc.

À cette occasion, M. Upsonne Bouassa, accompagné du sélectionneur adjoint de l'équipe nationale U17, avait été reçu par Son Excellence Monsieur Abdelaziz Branly Oupolo.

Cette rencontre avait permis à la délégation gabonaise de présenter ses civilités à l'Ambassadeur et d'échanger avec lui dans une atmosphère empreinte de convivialité, de patriotisme et de solidarité.

Son Excellence Monsieur Abdelaziz Branly Oupolo avait également salué les efforts du président de la Fédération Gabonaise de Football, M. Mounguengui Pierre Alain, ainsi que ceux de ses collaborateurs, pour leur engagement en faveur du développement du football gabonais.