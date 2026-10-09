Afrique de l'Ouest: Changement climatique en Afrique de l'Ouest - La société civile francophone réunie à Abidjan pour s'approprier les enjeux de la géo-ingénierie solaire

Face à l'intensification des dérèglements climatiques qui frappent de plein fouet l'Afrique de l'Ouest, plus de 50 représentants de la société civile, des chercheurs ainsi que des acteurs institutionnels venus de neuf pays francophones de la sous-région se sont rassemblés à Abidjan pour un atelier régional de deux jours du 7 au 9 octobre 2026.

Au coeur des échanges : la modification du rayonnement Solaire ou géo-ingénierie solaire, une technologie émergente et encore expérimentale qui suscite autant d'interrogations que d'espoirs face au réchauffement global.

Organisé par l'Alliance pour une délibération juste sur la géo-ingénierie solaire (Dsg) en partenariat avec l'Ong Internationale Sauvons l'Environnement (Côte d'Ivoire) et l'Ong Asrad (Mali), cet atelier vise avant tout à renforcer les capacités des acteurs locaux et à combler le déficit d'information en français sur le sujet.

Dr Doukou Samuel, président de la section Côte d'Ivoire de l'Ong Internationale Sauvons l'Environnement, soulève l'importance capitale de cette démarche d'information préalable : « Cet atelier porte sur une thématique émergente dans la lutte contre le changement climatique : la modification du rayonnement solaire. Il ne s'agit pas d'imposer ou d'accepter une solution à l'aveugle, mais d'abord de venir s'informer.

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Les pays anglophones sont souvent en avance sur ces sujets et cet atelier permet à l'Afrique francophone de comprendre la technologie pour pouvoir prendre des décisions éclairées. »

Un enjeu vital pour le Sahel et la sous-région

Dans une région où l'agriculture pluviale et les moyens de subsistance restent extrêmement vulnérables à la sécheresse et aux aléas pluviométriques, la question de l'urgence climatique est sur toutes les lèvres.

Pour Kabiné Doumbia, directeur exécutif de l'Ong Asrad Mali, la réflexion doit porter sur la faisabilité technologique et la gestion des risques : « Dans la zone du Sahel, face au changement climatique, tout est urgent. La modification du rayonnement solaire touche directement le quotidien des populations. L'enjeu est de savoir si la technologie peut être une solution efficace et s'il n'y a pas de risques sous-jacents.

Un renforcer des capacités de la société civile est essentiel car les gouvernements et les visions politiques peuvent changer, mais une société civile bien formée et informée reste le pilier pour plaider et guider les prises de décision. »

Les débats qui se tiennent à Abidjan ont pour vocation de poser les bases d'un engagement durable et de structurer des points focaux dans toute l'Afrique de l'Ouest. L'objectif final est de permettre aux nations africaines de faire entendre une voix unie, informée et forte lors des prochaines grandes échéances climatiques mondiales, à l'image des Cop.

À l'issue de cet atelier, les participants entendent définir une feuille de route commune pour porter les réalités et les priorités de l'Afrique de l'Ouest francophone au centre des débats internationaux sur la gouvernance climatique.