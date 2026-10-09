Afrique de l'Ouest: Changement climatique/Architecture en terre - L'Afrique de l'Ouest cherche les clés d'un patrimoine plus résilient

Préserver le patrimoine architectural en terre tout en l'adaptant aux effets du changement climatique. C'est l'enjeu du séminaire régional sur le patrimoine en terre et la résilience climatique en Afrique de l'Ouest, ouvert le mercredi 7 octobre 2026 à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.

Réunissant chercheurs, professionnels du patrimoine, gestionnaires de sites, experts, artisans et détenteurs de savoirs traditionnels, la rencontre entend faire émerger des réponses adaptées aux nouvelles vulnérabilités qui affectent les constructions en terre dans la sous-région.

À l'ouverture des travaux, la directrice générale de l'Office ivoirien du patrimoine culturel, Véronique Mousso, représentant la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, marraine de la cérémonie, a rappelé que les architectures en terre constituent l'expression de savoirs ancestraux répondant à des besoins fonctionnels, sociaux, culturels et spirituels.

Leur conservation est cependant confrontée à de nouvelles contraintes climatiques, notamment l'intensification des précipitations, l'érosion, les variations de température et la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes.

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C'est précisément pour répondre à ces enjeux que s'inscrit le projet « Architectures de Terre et Résilience Climatique en Afrique de l'Ouest », prévu sur trois ans, de 2025 à 2028. Financé par l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit à Lille, il est porté par le Centre international de construction en terre (CRATerre), en partenariat avec l'École du patrimoine africain (Epa), le ministère ivoirien de la Culture et de la Francophonie, à travers l'Office ivoirien du patrimoine culturel, ainsi que le ministère de la Recherche scientifique, à travers le Centre de recherche en architecture de terre (Crau).

Selon elle, le programme s'appuie sur trois sites emblématiques : la Casa Emplovium à Énampore, au Sénégal, la mosquée de type soudanais de Bouna, en Côte d'Ivoire, et les bâtiments traditionnels ashanti et leur environnement à Kumasi, au Ghana.

Ces sites doivent servir de terrains d'expérimentation pour renforcer les compétences des gestionnaires, améliorer la conservation et la restauration, documenter les techniques constructives et favoriser la transmission des savoir-faire.

De la conservation du patrimoine à l'adaptation climatique

Le président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, Pr Ballo Zié, a placé les échanges dans une réflexion plus large sur la place des cultures africaines dans les villes contemporaines. « Nous ne voyons pas l'empreinte de nos cultures dans nos villes », a-t-il relevé, évoquant notamment la transformation rapide d'Abidjan et sa verticalisation.

Pour le responsable universitaire, l'architecture en terre constitue bien davantage qu'une technique de construction. Elle représente une « sagesse écologique » et une intelligence collective transmises au fil des générations.

Mais ce patrimoine se trouve aujourd'hui fragilisé par trois phénomènes majeurs : le changement climatique, l'urbanisation rapide et la disparition progressive des savoirs traditionnels. Au-delà de la sauvegarde physique des bâtiments, le projet entend ainsi protéger les connaissances et les communautés qui donnent sens à ce patrimoine.

Pour le Pr Ballo Zié, cette démarche suppose une responsabilité à la fois scientifique, sociétale et politique : documenter les savoirs, travailler avec les communautés et faire en sorte que l'architecture en terre soit davantage prise en compte dans les politiques publiques.

Durant les trois jours de travaux, jusqu'au 9 octobre, les participants sont appelés à confronter leurs expériences et à rechercher des solutions conciliant connaissances scientifiques, pratiques professionnelles et savoirs traditionnels. L'ambition est également de renforcer les collaborations régionales autour d'un patrimoine partagé.

Pour l'Université Félix Houphouët-Boigny, cette dynamique s'inscrit dans sa mission de recherche et de contribution au développement durable. L'existence, au sein de l'institution, du Centre de recherche en architecture urbaine (Crau) illustre cet engagement en faveur de la documentation et de la valorisation du patrimoine architectural.

L'enjeu est désormais de passer d'une logique de conservation à une véritable stratégie de résilience, capable de préserver les architectures en terre tout en les inscrivant dans les réponses africaines au changement climatique.