Afrique: Lutte contre l'orpaillage clandestin - Des propositions des « Amis d'Ado » pour mettre fin au fléau

Dans une déclaration dont nous avons reçu copie le 7 octobre 2026, Kouyaté Diamourougbé, président du mouvement « Les Amis d'Ado », alerte sur les conséquences de l'orpaillage clandestin et appelle à une réponse plus structurée.

Selon lui, la lutte ne doit pas se limiter à l'interpellation des exploitants présents sur les sites illégaux. Elle doit concerner toute la chaîne, du financement à l'exploitation, en passant par le transport, l'achat et la commercialisation de l'or, dès lors que les responsabilités sont légalement établies.

Pour Kouyaté Diamourougbé, cette action doit reposer sur trois piliers : la prévention, le contrôle et le développement. Il préconise notamment une meilleure coordination de la surveillance des territoires, la traçabilité de l'or ainsi que le renforcement des circuits légaux de commercialisation. Il insiste également sur la protection des terres agricoles et des ressources en eau, la restauration des sites dégradés et l'implication des communautés dans les actions de prévention.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Autre priorité : offrir davantage d'alternatives économiques aux jeunes afin de réduire l'attractivité de l'exploitation clandestine. Il propose également de suspendre, pendant trois ans, les autorisations d'exploitation et d'exploration artisanales afin de les réexaminer et de réorganiser les acteurs en groupes plus facilement contrôlables.

Le président des « Amis d'Ado » s'interroge par ailleurs sur la forte progression du nombre d'autorisations d'exploitation artisanale. Il avance que plus de 820 auraient été délivrées au cours des trois dernières années, dont 279 en 2025. Il appelle donc à un renforcement des contrôles et à davantage de transparence, notamment face aux risques de corruption et de complicité.

Pour lui, la lutte contre l'orpaillage clandestin dépasse la seule question environnementale. Elle concerne également la protection des terres et de l'eau, la sécurité, l'emploi des jeunes, la justice sociale et la souveraineté économique. Il appelle ainsi les pouvoirs publics et les communautés à se mobiliser pour renforcer durablement les efforts engagés.