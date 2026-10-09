Cote d'Ivoire: Profession infirmière - L'ONII-CI mise sur l'excellence et les standards internationaux

L'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire (Onii-CI) a signé, le 8 octobre 2026 à l'Insp d'Adjamé, un protocole d'accord de trois ans avec le Groupe G&D Audit en vue de renforcer sa gouvernance et d'améliorer la qualité des soins infirmiers.

Ce partenariat prévoit la mise en place d'un Système de management de la qualité (Smq) devant conduire à la certification de l'Ordre selon les normes internationales Iso 9001 et Iso 7101. Une première session de formation a d'ailleurs réuni les membres du Conseil national de l'Onii-CI autour de l'organisation des soins infirmiers.

Pour Habibata Granger, Pdg de G&D Audit, l'objectif est d'accompagner l'Ordre vers les standards internationaux afin de renforcer l'encadrement, l'accréditation et la certification des professionnels infirmiers.

Le président de l'Onii-CI, Koffi Kan, a rappelé la nécessité de professionnaliser davantage le secteur, révélant qu'environ 70 % des personnes exerçant des fonctions infirmières dans le privé ne disposaient pas, selon une étude, des diplômes réglementaires requis. Il a insisté sur quatre piliers essentiels : la formation, le savoir scientifique, la satisfaction des patients et la sécurité des soins.

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Représentant le ministre en charge de la Santé, Tia Mamadou a salué une initiative qui contribuera à améliorer la gouvernance, la traçabilité et la qualité des services de santé.

De son côté, le directeur général de l'Insp, Pr Yavo William, a appelé à une mobilisation collective pour bâtir un système de santé plus performant, sûr et accessible.

À travers ce partenariat, l'Onii-CI affiche son ambition de hisser la profession infirmière ivoirienne aux standards internationaux et de renforcer durablement la qualité des soins au bénéfice des populations.