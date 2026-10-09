Cote d'Ivoire: Droits des enfants et développement du capital humain - L'Unicef et l'Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo scellent une alliance stratégique

Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de coopération 2026-2030 entre le gouvernement ivoirien et l'Unicef, a eu lieu le jeudi 8 octobre 2026, à l'Université Péléforo Gon Coulibaly (Upgc) de Korhogo, la signature d'un mémorandum d'accord (MoU). L'information a été rendue publique par un communiqué de presse de l'institution onusienne.

L'objectif de cet accord est d'unir les expertises des deux institutions, en vue de la réalisation des droits de l'enfant et du développement du capital humain.

La collaboration entre les deux institutions s'articulera autour de six axes complémentaires, à savoir la production de connaissances et de données probantes en menant des recherches appliquées pour éclairer la prise de décision publique ; le renforcement des compétences en adaptant la formation des étudiants et des professionnels aux enjeux contemporains du développement ; le dialogue et le plaidoyer à travers la mobilisation de la communauté universitaire, des décideurs politiques et des autorités locales autour des droits de l'enfant.

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Ce partenariat se fera également autour de l'innovation sociale avec la conception et l'expérimentation des solutions durables adaptées au contexte régional ; la communication et l'engagement à travers la sensibilisation et surtout en favorisant la participation active des communautés, et la participation des jeunes. A ce niveau, il s'agit de placer les étudiants au coeur de la conception, de la mise en oeuvre et du suivi des initiatives.

Un ancrage territorial au service de l'équité

La Côte d'Ivoire a, certes, enregistré des avancées sanitaires et sociales significatives -illustrées par le recul de la mortalité des enfants de moins de cinq ans (passée de 96 à 74 pour 1000 naissances vivantes entre 2016 et 2021) et la progression du taux de couverture vaccinale-, mais les données récentes mettent en évidence de fortes disparités territoriales.

En effet, le District des savanes et les régions du nord demeurent confrontés à de multiples défis en matière d'accès à l'éducation, à la santé, à la nutrition et à la protection.

Ainsi, à travers ce partenariat, l'Unicef et l'Upgc affirment leur volonté commune de veiller à ce que le lieu de naissance d'un enfant ne détermine plus ses chances de développement.

Une valeur ajoutée mutuelle et un levier majeur pour l'enseignement

Ce mémorandum d'accord constitue une avancée stratégique majeure pour l'ensemble des parties prenantes. Pour l'Unicef, il s'agit de s'appuyer sur l'ancrage territorial, l'expertise scientifique et les capacités d'analyse de l'Upgc afin de produire des données probantes indispensables à l'élaboration des politiques de production plus efficaces et mieux adaptées aux réalités locales.

Quant à l'Upgc, ce partenariat renforce son positionnement en tant que pôle scientifique de référence et acteur clé du développement socio-économique du Nord ivoirien.

En outre, sur le plan pédagogique et de recherche, cette alliance insuffle une dynamique nouvelle à l'enseignement supérieur. Car elle offre aux enseignants-chercheurs l'opportunité d'orienter leurs travaux vers des thématiques appliquées à haut impact social, tout en enrichissant les programmes de formation académique par des cas pratiques du terrain.

Pour les étudiants, ce cadre partenarial ouvre des perspectives concrètes d'apprentissage, d'innovation et d'engagement citoyen, notamment grâce au déploiement de projets d'entrepreneuriat social et à l'accès aux plateformes d'engagement des jeunes comme U-Report et Yoma.

Le Représentant Résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse s'est félicité de la signature de cet accord de partenariat. « La naissance ne prend tout son sens que lorsqu'elle améliore concrètement et durablement la vie des enfants. Une donnée enfermée dans un rapport demeure une information, mais lorsqu'elle améliore un service, oriente une politique ou protège un enfant, elle devient un instrument de trans formation », dit-il.

Pour la présidente de l'Université Péléforo Gon Coulibaly, Prof. Aoua Sougo Coulibaly, son institution ne saurait être un simple lieu de transmission du savoir théorique, elle doit être un moteur de transformation sociétale. « Ce partenariat avec l'Unicef constitue une opportunité historique pour nos enseignants-chercheurs et nos étudiants de mettre la science et l'innovation directement au service de nos communautés », s'est-elle réjouie.

Puis de renchérir : « En rapprochant la recherche universitaire des défis réels de la protection de l'enfance, nous réaffirmons notre mission d'ancrage territorial et faisons de l'Upgc un pôle d'excellence dédié au développement du capital humain dans le District des savanes ».

A noter que cette rencontre a réuni environ 100 participants issus du corps préfectoral, des services déconcentrés de l'Etat, du corps professoral, des organisations de la société civile et de la jeunesse.