Cote d'Ivoire: Korhogo/Enseignement supérieur - Adama Diawara presse l'entreprise d'accélérer les travaux à l'UPGC

Korhogo, 8 octobre 2026 - Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a inspecté, 8 octobre 2026, l'état d'avancement des travaux de réhabilitation et d'extension de l'Université Péléforo Gon Coulibaly (UPGC) de Korhogo. À cette occasion, il a appelé l'entreprise chargée du chantier à accélérer la cadence, sans compromettre la qualité des ouvrages.

Au cours de cette visite, le ministre a instruit l'entreprise SMDCI, chargée de l'exécution des travaux, de renforcer ses équipes sur les différents sites afin d'accélérer le rythme des chantiers. Il a insisté sur le respect des délais, soulignant que cette exigence ne devait pas se faire au détriment de la qualité et de la durabilité des infrastructures.

Adama Diawara s'est néanmoins félicité de la qualité des ouvrages observés dans les bâtiments visités, saluant les efforts des équipes mobilisées. Il a toutefois rappelé la nécessité d'intensifier les travaux afin de mettre les infrastructures à la disposition de la communauté universitaire dans les meilleurs délais.

Plusieurs infrastructures inspectées

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La visite a conduit le ministre dans plusieurs installations de l'université, notamment la cité universitaire existante, l'amphithéâtre A, les salles de travaux pratiques et le bâtiment des laboratoires. Il s'est également rendu sur le chantier de la nouvelle cité universitaire, qui relève du volet extension du programme.

Ces travaux visent à renforcer les capacités d'accueil de l'UPGC et à améliorer les conditions d'études et de vie des étudiants.

Cette inspection s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale consacrée au suivi des chantiers de réhabilitation des universités et grandes écoles publiques. Elle permet d'évaluer l'avancement des travaux, de vérifier leur bonne exécution et de donner les orientations nécessaires pour lever les éventuelles difficultés.

Améliorer les conditions d'études

Selon le ministre, ce programme répond à la dégradation des infrastructures universitaires publiques, qui affecte aussi bien les conditions de travail des enseignants-chercheurs et du personnel administratif et technique que celles de vie et d'apprentissage des étudiants.

Les interventions concernent également les cités et les restaurants universitaires, avec pour objectif d'accroître les capacités d'accueil et d'améliorer le cadre de vie sur les campus.

Adama Diawara a réaffirmé l'engagement de l'État à poursuivre les investissements dans l'enseignement supérieur, à travers la réhabilitation et l'extension des infrastructures existantes, ainsi que la construction de nouvelles universités.

Ces investissements doivent contribuer à offrir aux étudiants un environnement propice à la formation et à la recherche scientifique, tout en renforçant le développement du capital humain en Côte d'Ivoire.