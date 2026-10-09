Ile Maurice: Une jeune femme de 19 ans dénonce un viol après avoir été rouée de coups

9 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Une jeune femme de 19 ans affirme avoir été victime de violences physiques et d'un viol présumé de la part de son compagnon, âgé de 20 ans, à son domicile, à Petite-Rivière, aux petites heures du jeudi 8 octobre. Blessée, elle s'est rendue à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, où elle a été admise. Son état de santé était jugé stable. Le suspect est toujours recherché par la police.

Selon la déposition consignée auprès de la police, les faits se seraient produits vers 4 heures du matin. La jeune femme se trouvait alors à son domicile en compagnie de son compagnon. Ce dernier lui aurait porté plusieurs coups sur différentes parties du corps avant de la contraindre à avoir des relations sexuelles malgré son refus.

La victime présumée a été admise à l'hôpital Une policière s'est rendue à son chevet pour recueillir sa version des faits et consigner sa déposition.

La police poursuit ses recherches afin de retrouver le suspect. L'enquête devra permettre d'établir les circonstances exactes et les responsabilités éventuelles.

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