Ile Maurice: Carburants et alimentation propulsent l'inflation à 5,7 % en septembre

La hausse des prix s'est accélérée en septembre, portée notamment par l'essence, les produits alimentaires et certains services. Selon les données de Statistics Mauritius, l'indice des prix à la consommation (CPI) est passé de 113,4 points en août à 114,1 points en septembre, une progression de 0,7 point ou 0,6 %. Cette nouvelle hausse intervient dans un contexte où le coût de certains produits et services continue de grever le budget des ménages.

Le principal signal d'alerte est fourni par l'inflation en glissement annuel, qui atteint 5,7 % en septembre 2026, contre 4,9 % en août 2026 et 4,4 % en septembre 2025. Le niveau général des prix mesuré par le CPI est ainsi supérieur de 5,7 % à celui d'un an plus tôt. L'inflation headline, calculée sur la moyenne des 12 derniers mois, s'établit, elle, à 4,1 %, contre 4,0 % en août et 3,4 % un an plus tôt.

L'évolution mensuelle de septembre met en évidence l'impact du transport. Le sous-indice «transport» a progressé de 1,8 % entre août et septembre. Cette évolution est surtout liée à la hausse du prix de l'essence, qui à elle seule a contribué de 0,3 point à l'augmentation mensuelle de l'indice général.

Pression importante sur le pouvoir d'achat

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Les produits alimentaires continuent également d'exercer une pression sur les prix. Le sous-indice «alimentation et boissons non alcoolisées» a progressé de 0,6 % en septembre. Les légumes et les autres produits alimentaires ont chacun contribué de 0,1 point à la hausse globale du CPI. D'autres postes ont enregistré des augmentations sensibles. L'indice de l'éducation a progressé de 1,9 %, celui des restaurants et services d'hébergement de 1,3 %, tandis que les loisirs, sports et culture ont augmenté de 0,4 %. Les dépenses liées à l'ameublement et à l'entretien courant du logement ont également progressé de 0,3 %.

La remontée de l'inflation ne se limite toutefois pas aux composantes directement liées à l'énergie ou à l'alimentation. L'inflation CORE1 en glissement annuel, qui exclut notamment l'alimentation, les boissons, le tabac et les intérêts hypothécaires, atteint 5,8 % en septembre contre 5,2 % en août. Sur 12 mois, CORE1 s'établit à 5,1 % contre 3,5 % un an plus tôt. Ces chiffres montrent ainsi que la poussée des prix en septembre est relativement large.

Si l'essence constitue l'un des principaux facteurs de la hausse mensuelle, l'augmentation concerne également l'alimentation, l'éducation, la restauration et plusieurs autres catégories de dépenses.

Pour les ménages, cette accélération signifie surtout que la pression sur le pouvoir d'achat reste importante. Avec une inflation annuelle de 5,7 % en septembre, la dynamique des prix s'éloigne de nouveau des niveaux observés au cours des dernières années, alors que l'inflation headline atteint désormais 4,1 % sur les 12 derniers mois.