Ile Maurice: Convention de Nairobi - Le pays élue à la présidence jusqu'en 2028

9 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

Maurice a été élue à l'unanimité à la présidence du Bureau de la Convention de Nairobi pour un mandat de deux ans, de 2026 à 2028. Le pays succède ainsi à la Tanzanie et retrouve cette fonction pour la première fois depuis 2007.

L'élection a été annoncée ce vendredi 9 octobre, lors de la 12e Conférence des Parties (COP12), organisée à Dar es Salaam, en Tanzanie. Le junior minister à l'Agro-industrie, Fabrice David, y représente le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan.

Le «junior minister» Fabrice David et les chefs de délégation, en présence du vice-président de la République-Unie de Tanzanie.

Cette présidence entend notamment favoriser la mise en oeuvre du programme de travail de la Convention pour la période 2025-2035, tout en conciliant le développement de l'économie bleue et la préservation des écosystèmes marins et côtiers.

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Maurice souhaite également renforcer la mobilisation de financements durables, les partenariats scientifiques et la restauration des récifs, des mangroves et des herbiers marins.

La délégation mauricienne.

Par ailleurs, le pays a signé, hier, le Protocole sur la diversité biologique marine et côtière et les aires protégées dans la région de l'océan Indien occidental.

Placée sous l'égide du Programme des Nations unies pour l'environnement, la Convention de Nairobi célèbre cette année ses 40 ans de coopération régionale pour la protection du milieu marin et côtier de l'océan Indien occidental.

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