Afrique: Maurice veut attirer les investisseurs américains vers le continent

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a reçu la présidente et Chief Executive Officer du Corporate Council on Africa (CCA), Florie Liser, dans l'après-midi de ce vendredi 9 octobre. Les échanges ont porté sur les préparatifs du 18e US-Africa Business Summit, organisé conjointement par le CCA et le gouvernement mauricien du 6 au 9 décembre prochain.

À l'issue de la rencontre, Florie Liser a salué la bonne avancée des préparatifs. L'ambition du sommet est d'attirer les investisseurs américains à Maurice et de renforcer le rôle du pays comme plateforme d'investissement vers l'Afrique.

«L'un de nos objectifs est que les entreprises américaines repartent de Maurice convaincues des nombreuses opportunités qu'offre le pays, avec la volonté de les concrétiser, et qu'elles voient Maurice comme une porte d'entrée et un hub pour investir plus largement en Afrique», a-t-elle déclaré.

Elle a rappelé qu'environ 2 500 délégués sont attendus, dont des chefs d'État et des ministres africains, une délégation américaine de haut niveau ainsi que des dirigeants d'entreprises américaines et africaines. Pour le secteur privé mauricien, ce sommet sera l'occasion de rencontrer des investisseurs, de nouer des partenariats et de développer de nouveaux débouchés.

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Présentant Maurice comme un exemple de diversification économique, Florie Liser a mis en avant les atouts du pays. Elle a ajouté que ce sommet offrira au gouvernement une vitrine internationale pour les valoriser et ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises mauriciennes.