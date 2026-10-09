Gabon: Politique - La Médiature de la République se dote d'une feuille de route pour la Vème République

Deux jours d'intenses travaux et des perspectives nouvelles pour le dialogue entre l'État et les citoyens. Réunis du 7 au 8 octobre, les personnels de la Médiature de la République et leurs partenaires ont achevé un séminaire de renforcement des capacités soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et parrainé par le Ministère de la Réforme et des Relations avec les Institutions.

Placée sous le thème "Renforcement des capacités des personnels de la Médiature au service de la Vème République, une ambition en marche", cette rencontre a réuni une trentaine de participants. Divisée en 8 sessions thématiques et 3 ateliers pratiques, la formation a été animée par une équipe d'experts de l'OIF composée du Dr Ignis Totosani, du Pr Patrice Mbonga Mwiki, du Dr Marshal Pépé Makangabala et du juriste M. Mbamero Michel.

Un rôle central de prévention

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Intervenant au nom de la Secrétaire Générale de la Francophonie, S.E. Mme Louise Mushikiwabo, représentant du représentant résidant de l'OIF, Dr. Hans de Marie Heunoup a rappelé que la Médiature traverse un moment charnière lié à la redéfinition de son cadre légal.« La Médiature est par essence une institution de prévention. Elle intervient en amont du différend, avant que l'incompréhension ne se transforme en défiance, avant que la défiance ne fragilise durablement le lien entre le citoyen et l'État », a-t-il affirmé.

Appuyant son propos sur la Déclaration de Bamako, la Déclaration de Saint-Boniface et le rapport 2024 de l'OIF sur l'état de la démocratie, le représantant d'Alphonse Waguena a réaffirmé l'engagement de l'organisation aux côtés du Gabon pour consolider ses institutions au sortir de la transition.

Six axes majeurs pour moderniser l'institution

Lecture faite par le Rapporteur général, le Dr Makangabala, le rapport final a mis en avant six recommandations clés adoptées par les participants :

1. Renforcer la visibilité de la Médiature de manière durable.

2. Créer un cadre permanent de partenariat institutionnel.

3. Lancer des campagnes conjointes de sensibilisation sur les missions et compétences de la structure.

4. Mener un plaidoyer pour doter l'institution de personnels officiels dans tous ses services.

5. Initier un projet d'organisation générale sur la base des propositions des agents.

6. Institutionnaliser les séminaires de formation à plusieurs niveaux.

L'humain et l'empathie au cœur du service public

Le Médiateur de la République, Alexis Boutamba Mbina, a profité de la clôture des travaux pour réitérer que la Médiature demeure un « instrument de défense des droits des citoyens » et un espace privilégié de règlement apaisé des conflits.

Pour sa part, le Ministre François Ndong Obiang a exhorté les participants à dépasser la simple remise symbolique des parchemins. « Ne voyez pas en votre attestation une simple formalité. Voyez-y un engagement. La Médiature gabonaise aura besoin de vous comme messagers dans les provinces, dans les écoles, dans les hôpitaux », a-t-il déclaré, avant d'inviter chacun à une profonde remise en question : « Posez-vous fondamentalement la question : Et si j'étais à sa place ? C'est cela, servir le citoyen. »

Appelant à placer le numérique, la rigueur et le dialogue au centre de l'action quotidienne, le Ministre a assuré que le Gouvernement soutiendrait l'institution dans sa nouvelle phase de déploiement sur l'ensemble du territoire national.