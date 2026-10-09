Sénégal: La Poste parie sur le numérique et la logistique pour diversifier ses revenus (DG)

Dakar — La Poste du Sénégal entend diversifier ses sources de revenus en développant les services numériques, la livraison de colis et la logistique liée au commerce électronique, dans le cadre de son plan de redressement, a indiqué son directeur général, Maguette Kane.

"Nous voulons repositionner La Poste sur des marchés en croissance, notamment la logistique, le colis, le dernier kilomètre et le e-commerce", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l'APS, à l'occasion de la Journée mondiale de la Poste, célébrée le 9 octobre de chaque année.

Selon M. Kane, cette orientation "vise à compenser le recul structurel du courrier traditionnel et à mieux exploiter le réseau territorial de l'entreprise, qui compte plus de 250 bureaux et points de présence couvrant les 45 départements du Sénégal".

Parmi les initiatives engagées, figure "JOTNACI", présenté par le directeur général comme un outil de développement de la livraison rapide, notamment à Dakar, et de positionnement de La Poste sur le marché du dernier kilomètre.

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"L'ambition est également de proposer aux petites et moyennes entreprises, aux artisans et aux commerçants un ensemble de services couvrant la vente en ligne, le paiement, la collecte, l'acheminement et le suivi des marchandises", a-t-il ajouté.

Le groupe La Poste envisage par ailleurs de transformer progressivement son "centre de tri" en un hub logistique destiné à accompagner l'augmentation des flux de colis et le développement du commerce électronique.

La modernisation de l'offre financière constitue en outre un autre volet de cette transformation.

M. Kane cite à ce sujet "POSTPAY", une des solutions destinées à adapter les services aux nouveaux usages numériques.

À travers cette stratégie, La Poste entend également "moderniser ses processus internes, améliorer la traçabilité des opérations, renforcer la relation client et accroître la productivité".

"La réalisation de ces ambitions reste toutefois liée à la modernisation des infrastructures, au renouvellement du parc roulant et à la capacité du groupe à mobiliser les investissements nécessaires, dans un contexte de difficultés financières", a-t-il précisé.

Maguette Kane estime que la combinaison du réseau physique, des outils numériques et des capacités logistiques peut permettre à La Poste de mieux répondre aux besoins des particuliers, des entreprises et des administrations.

Le redressement commercial du groupe devra ainsi se traduire par des services plus accessibles, des délais de livraison maîtrisés et une offre adaptée aux besoins des acteurs économiques.