Sénégal: Tivaouane - Plus de 300 tables-bancs du conseil départemental aux établissements scolaires

9 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane — La présidente du conseil départemental de Tivaouane, Seynabou Gaye Touré a offert plus de 300 tables-bancs à des chefs d'établissement scolaire du département, a constaté l'APS.

Ce mobilier scolaire a été distribué lors d'une cérémonie organisée jeudi soir, en présence de chefs d'établissement, d'un représentant de l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) et de parents d'élèves.

Cette dotation vise à aider à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves, dans un contexte marqué par un déficit de mobilier scolaire dans certains établissements.

Seynabou Gaye Touré a indiqué être régulièrement alertée par des chefs d'établissement sur les difficultés rencontrées par les élèves, certains étant contraints de partager une même table à quatre, une situation qui affecte, selon elle, leur confort et leurs conditions d'apprentissage.

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Elle a annoncé la distribution d'autres équipements, notamment des ordinateurs, des imprimantes et du mobilier de bureau aux collèges et lycées ayant exprimé des besoins.

Selon la présidente du conseil départemental de Tivaouane, l'éducation, en tant que compétence transférée aux collectivités territoriales, est destinataire de "65 % des ressources" reçues de l'État, au titre des fonds de dotation et de concours.

Mme Touré a, par ailleurs, évoqué les réalisations de l'institution dans l'éducation, notamment la construction de plus de 28 mûrs de clôture et de plus de 48 salles de classe, ainsi que la mise en place de centres de formation, dont la Maison de l'entrepreneuriat.

Les "daaras" modernes, dont l'Institut islamique, ont bénéficié de quatre salles de classe.

Elle a informé que le budget nécessaire pour doter cet établissement de deux nouvelles salles de classe est disponible, signalant que la procédure de passation de marché a déjà été lancée.

Lire l'article original sur APS.

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