Togo: Certificats phytosanitaires en ligne

9 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Importer des semences, des pesticides ou du matériel agricole d'occasion demande aujourd'hui un permis sur papier. D'ici un an, la démarche se fera en ligne.

L'Union européenne et la coopération allemande (GIZ) ont lancé vendredi un projet de plus de 450 000 euros pour créer « ePermis », une plateforme numérique de demande et de délivrance de ces autorisations.

Certains produits importés peuvent introduire des insectes, des maladies ou d'autres organismes nuisibles qui menacent les cultures. Le permis permet aux services de l'État de contrôler ce qui entre dans le pays.

Avec la version papier, les entreprises doivent déposer leurs dossiers et attendre une réponse, ce qui représente beaucoup de temps et de déplacements, aussi bien pour elles que pour l'administration.

La plateforme doit raccourcir les délais et permettre de suivre l'avancement de chaque demande. Elle servira aussi à échanger des informations entre les services concernés.

Le Togo a déjà fait ce pas pour l'exportation : les certificats phytosanitaires, qui attestent qu'un produit exporté est sain, sont désormais délivrés en ligne.

Selon le ministère de l'Agriculture, le Togo a importé environ 92 000 tonnes de végétaux en 2024, dont 60 000 tonnes de semences; 47 000 tonnes en 2025.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.