Sénégal: Diourbel - 250 kits scolaires distribués à des élèves vulnérables

9 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — La directrice de la Promotion des droits et de la protection des enfants, Mbayang Majiguène Diop a offert 250 kits scolaires à des élèves en situation de vulnérabilité, afin de les accompagner pour la rentrée des classes.

Native de la région, Mme Diop a expliqué que cette action vise à soutenir les élèves de la localité, notamment à travers la distribution de fournitures scolaires comprenant des cahiers, des stylos, des ardoises et d'autres matériels nécessaires au bon déroulement de l'année scolaire.

S'exprimant lors de la remise de ce don, jeudi, elle a précisé que les établissements bénéficiaires avaient été choisis sur la base des besoins exprimés par les responsables scolaires, garantissant ainsi un appui adapté aux élèves et au corps enseignant.

Mbayang Majiguène Diop a salué les efforts de l'État, qui a mis en place plusieurs mécanismes de soutien aux enfants vulnérables, notamment le Programme national de bourses de sécurité familiale (PNBSF).

Son ambition, révèle-t-elle, est de veiller à ce qu'aucun enfant ne soit laissé en rade et que tous puissent bénéficier des politiques publiques, quel que soit leur lieu de résidence

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