Sénégal: Saint-Louis - Plus de 1,9 milliard de FCFA investis pour la formation de 4 225 jeunes (3FPT)

Saint-Louis — Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) a investi 1,918 milliard de francs CFA dans la région de Saint-Louis, à travers 85 projets avec un objectif conventionnel de 4 225 jeunes à former, a-t-on appris de son service de communication.

"Depuis 2017, le 3FPT a investi 1,918 milliard de FCFA dans la région de Saint-Louis, à travers 85 projets bénéficiant à 15 établissements de formation, avec un objectif conventionnel de 4 225 jeunes à former", indique un communiqué transmis à l'APS.

Le directeur général du 3FPT, Souleye Kane, effectue depuis mercredi une tournée de trois jours dans le pôle territoire Nord.

Selon le document, M. Kane a visité les nouvelles installations dédiées à la mécatronique du Lycée technique André Peytavin (LTAP), un établissement qui totalise 490,9 millions de FCFA de financements.

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Il a également supervisé les travaux de réhabilitation engagés au niveau du Centre de formation professionnelle (CFP).

Après Saint-Louis, la tournée s'est poursuivie à Dagana où le directeur général du 3FPT a visité l'incubateur installé sur une superficie de 5 hectares, avec notamment des installations dédiées à l'horticulture, l'élevage, la transformation laitière et les énergies renouvelables.

Cette tournée dans le Nord du pays a permis au directeur général du 3FPT d'échanger directement avec les bénéficiaires et les responsables d'établissements sur un enjeu central : celui de faire en sorte que les investissements réalisés se traduisent en opportunités d'insertion pour les jeunes, rapporte la même source.