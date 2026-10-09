Sénégal: TrustAfrica engage des réflexions sur les droits des communautés discriminées

Dakar — La Fondation TrustAfrica a initié vendredi, à Dakar, une rencontre consacrée aux réparations et aux droits des communautés discriminées sur la base du travail et de l'ascendance.

Des défenseurs des droits humains, des universitaires, des leaders de la société civile et des partenaires ont à cet effet planché, durant une journée, sur les "liens entre réparations, justice historique et inclusion démocratique", indique un communiqué parvenu à l'APS.

Cette journée, marquée par une réunion technique du Réseau africain pour les droits des communautés discriminées sur la base du travail et de l'ascendance (ANDS), est organisée dans le cadre du 20e anniversaire de TrustAfrica.

Un panel et une cérémonie de reconnaissance en l'honneur de figures majeures de la défense des droits humains en Afrique et dans le monde organisés dans le cadre de cette journée.

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TrustAfrica et à l'ANDS ont honoré six personnalités dont les engagements ont contribué à faire progresser la dignité humaine, l'égalité et la justice.

Le premier hommage a été rendu à Halifa Sallah, figure emblématique de la démocratie gambienne, intellectuel panafricaniste et membre fondateur de l'ANDS.

Il a consacré, pendant plus de quatre décennies, sa vie à la promotion de la citoyenneté, de la démocratie, de la justice sociale et des droits humains.

Une distinction a été également décernée à Paul Divakar, défenseur international des droits des communautés discriminées sur la base du travail et de l'ascendance.

Le leadership de Paul Divakar a permis de porter les préoccupations des communautés marginalisées jusqu'aux plus hautes instances internationales, notamment au sein des mécanismes des Nations unies.

L'universitaire et ancienne ministre sénégalaise Penda Mbow, membre fondatrice de l'ANDS, a aussi également été honorée pour son engagement intellectuel et citoyen en faveur des droits humains, de l'égalité et de la participation citoyenne.

Un hommage posthume a été rendu à Boubacar Messaoud, pionnier de la lutte contre l'esclavage en Mauritanie et fondateur de SOS Esclaves.

Ibrahim Ag Idbaltanat a été enfin distingué pour son combat constant contre l'esclavage par ascendance et pour son action en faveur de la paix, de la dignité et de l'égalité des communautés marginalisées.