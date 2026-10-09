Tunisie: La reconstruction du stade d'El Menzah confiée à une entreprise chinoise, les détails du projet

Le marché des travaux de reconstruction du stade olympique d'El Menzah a été attribué à une entreprise chinoise, a annoncé la Commission des grands projets, réunie jeudi au Palais du gouvernement à la Kasbah sous la présidence de la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri. Cette décision marque une nouvelle étape dans un dossier qui s'est enlisé après l'interruption des travaux de réhabilitation lancés en juin 2022.

Le communiqué de la Présidence du gouvernement ne précise toutefois ni l'identité de l'entreprise retenue, ni le montant du marché, ni la date exacte de démarrage du chantier. La reprise des travaux avait été annoncée pour le dernier trimestre de 2026, avec un délai de réalisation estimé entre 30 et 36 mois.

La reconstruction du stade a également été évoquée lors d'une précédente réunion de la Commission des grands projets, le 3 février 2026. À cette occasion, il avait été décidé de recourir à un bureau d'études pluridisciplinaire pour assurer l'assistance technique nécessaire tout au long du chantier et renforcer le suivi de la qualité à ses différentes étapes.

Un chantier lancé en 2022, interrompu après des difficultés techniques

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Construit en 1967, le stade olympique d'El Menzah devait faire l'objet d'une opération de réhabilitation destinée à moderniser ses installations et à améliorer ses conditions d'exploitation. Les travaux avaient démarré le 10 juin 2022, pour un coût initial annoncé de 100 millions de dinars et un délai de réalisation de 900 jours. Le projet prévoyait notamment la rénovation des gradins, le renforcement de la structure porteuse et la modernisation des vestiaires, des tribunes, du tableau d'affichage et du système d'éclairage.

Mais le chantier a rapidement accumulé les retards. En novembre 2023, lors d'une visite sur place, le président de la République, Kaïs Saïed, avait dénoncé plusieurs irrégularités et insuffisances, notamment des fissures dans le béton armé, des problèmes concernant certains matériaux et des travaux qui, selon les déclarations officielles rapportées à l'époque, ne respectaient pas les exigences techniques prévues.

En décembre 2023, le responsable des travaux de génie civil avait également fait état de difficultés liées à l'absence de certains plans et maquettes nécessaires à la poursuite de plusieurs interventions. À cette période, l'avancement global du chantier était estimé à environ 20 %.

Face à ces difficultés, les autorités se sont orientées vers une reconstruction complète plutôt que vers la poursuite du projet initial de réhabilitation.

Une reconstruction pensée pour préserver l'identité du stade

Le projet ne consiste pas uniquement à remettre en état une infrastructure sportive vieillissante. Selon les orientations présentées par la Présidence du gouvernement en février 2026, l'objectif est de reconstruire le stade en intégrant des technologies modernes et en respectant les normes sportives internationales, tout en préservant son caractère architectural historique, considéré comme une composante du patrimoine tunisien.

Les travaux doivent concerner l'ensemble des principales composantes de l'enceinte, notamment les gradins, la piste d'athlétisme, les panneaux électroniques et les différents équipements. Le suivi technique doit permettre de contrôler la qualité de l'exécution et de veiller au respect des délais fixés.

Le choix d'une entreprise chinoise s'inscrit dans le cadre de la coopération engagée avec la Chine autour de ce projet. Dès avril 2024, un responsable du ministère de la Jeunesse et des Sports avait indiqué à l'agence TAP qu'une entreprise chinoise spécialisée dans les infrastructures sportives avait présenté une offre. En mai 2026, l'ambassadeur de Chine en Tunisie, Wan Li, avait indiqué dans une interview accordée à La Presse de Tunisie que la procédure de sélection se trouvait alors au stade de la présélection technique des entreprises.

Le respect des délais, principal enjeu du nouveau chantier

Le 8 avril 2026, Naoufel Belhaj Rhouma, directeur des constructions et des équipements au ministère de la Jeunesse et des Sports, avait annoncé que la reprise des travaux était prévue au cours du dernier trimestre de l'année. Lors d'une audition parlementaire en juin, les représentants du ministère avaient également évoqué un délai de réalisation compris entre 30 et 36 mois.

La décision du 8 octobre intervient donc dans la période annoncée pour la reprise du chantier. Reste à connaître la date effective de démarrage des travaux et les modalités concrètes de leur exécution.

En clôturant la réunion de la Commission des grands projets, la Cheffe du gouvernement a insisté sur la nécessité d'accélérer la réalisation des projets publics, de lever les obstacles administratifs et techniques et d'assurer un suivi régulier sur le terrain, afin de garantir leur achèvement dans les délais et selon les normes de qualité requises.

Pour le stade d'El Menzah, l'enjeu est désormais de transformer cette nouvelle décision administrative en un chantier effectivement engagé. Après des années d'attente, la reconstruction devra répondre à une double exigence : moderniser une infrastructure sportive emblématique tout en évitant que les retards et les difficultés techniques du précédent projet ne se reproduisent.