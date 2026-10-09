Sénégal: La Poste fait état de tensions sur certains comptes de clientèle, dont notamment les comptes chèques postaux

Dakar — Le diagnostic financier du groupe La Poste a mis en évidence d'importantes tensions concernant certains comptes de clientèle, notamment les comptes chèques postaux (CCP) et la Caisse nationale d'épargne, a-t-on appris de du directeur général de l'entreprise, Maguette Kane.

"La situation concerne d'ailleurs l'ensemble du Groupe", a-t-il avancé en allusion aux difficultés traversées par le groupe La Poste depuis maintenant plusieurs années.

"Les capitaux propres de POSTEFINANCES sont négatifs, tandis qu'EMS Sénégal connaît également une situation patrimoniale très dégradée. Le diagnostic a, par ailleurs, fait ressortir d'importantes tensions concernant certains comptes de la clientèle, notamment les CCP et la Caisse nationale d'épargne", a-t-il déclaré.

Il a dressé ce tableau dans un entretien accordé à l'APS, à l'occasion de la Journée mondiale de la Poste, célébrée le 9 octobre de chaque année.

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M. Kane n'a pas donné de précisions concernant la nature exacte des tensions affectant les comptes de clientèle, leur ampleur ni leurs éventuelles conséquences pour les titulaires de comptes.

Il a également signalé une situation patrimoniale très dégradée de POSTEFINANCES, l'entité du groupe chargée des services financiers.

"Ces difficultés s'inscrivent dans une crise financière structurelle qui touche l'ensemble du groupe, dont les pertes cumulées dépassaient 100 milliards de francs CFA à fin 2024", a rappelé le directeur général de La Poste

Le diagnostic présenté lors du Conseil interministériel consacré à La Poste, le 1er septembre 2025, a conduit le gouvernement à retenir des mesures portant notamment sur l'assainissement financier, la recapitalisation et la restructuration du groupe.

Le besoin de recapitalisation annoncé pour l'ensemble du groupe est estimé à 163 milliards de francs CFA, dont 14 milliards de francs CFA pour POSTEFINANCES.

Parallèlement, les autorités envisagent de faire évoluer POSTEFINANCES vers une offre élargie de services financiers, avec la perspective d'une banque postale, afin de renforcer l'inclusion financière et de mieux desservir les populations éloignées des circuits financiers traditionnels.

La concrétisation de cette ambition suppose toutefois de restaurer durablement la solidité financière de l'entreprise et de renforcer la confiance des usagers dans les services proposés.