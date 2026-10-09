Sénégal: Aménagement local - Goumbayel lance son Plan d'occupation et d'affectation des sols

Tambacounda — Un atelier local pour l'élaboration du Plan d'occupation et d'affectation des sols (POAS) a été lancé, jeudi, à Goumbayel, dans le département de Goudiry, afin de moderniser la gouvernance locale et la planification territoriale, a constaté l'APS.

La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives et locales de Goumbayel, un arrondissement de la commune de Balla.

Cette initiative s'inscrit dans la mise en oeuvre du projet intitulé "Explorer la mobility et renforcer la résilience face aux effets du changement climatique pour les femmes du Sahel et des régions côtières " (EMBRACE), un programme de recherche triennal (2025-2028).

Il est mis en oeuvre au Sénégal par Enda Tiers Monde à travers son entité "Enda Lead Afrique Francophone : en collaboration avec ses autres branches, notamment "Prospective Dialogue Politique (Enda DIAPOL)" et "Enda Jeunesse Action" (EJA).

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Ce projet est également soutenu par la Direction du développement et de la coopération Suisse (DDC), en partenariat avec le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) et le Mixed Migration Centre (MMC).

Selon les termes de référence, ce projet vise à élaborer des lignes directrices pour intégrer l'adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophe. Il prend aussi en compte les dimensions de genre et de mobilité dans les régions de Thiès, Matam, Tambacounda, Kédougou et Kolda.

L'élaboration du POAS fait suite aux résultats d'une étude participative menée en février et mars 2026 dans ces cinq régions d'intervention du projet EMBRACE (Thiès, Matam, Kédougou, Kolda et Tambacounda).

Cette étude a mis en évidence une vulnérabilité structurelle accrue des communautés face aux effets du changement climatique.

Cette vulnérabilité, selon le document, se traduit différemment des zones. Dans l'arrière-pays, elle se manifeste par l'irrégularité des pluies, la hausse des températures, la dégradation des sols et des pâturages, ainsi que la recrudescence des feux de brousse. Et sur le littoral, elle engendre une érosion côtière et la raréfaction des ressources halieutiques, accentuant partout la diminution des ressources en eau.

Ces aléas, à la fois progressifs et cumulatifs, altèrent directement la disponibilité et la qualité des ressources naturelles, notamment les terres fertiles, les pâturages, l'eau, les forêts ainsi que les Produits forestiers non ligneux (PFNL).

Cette pression croissante sur les écosystèmes fragilise davantage les moyens de subsistance des populations locales.

Les besoins exprimés par les acteurs de Goumbayel, combinés aux recommandations de l'atelier national, font de l'élaboration du POAS une priorité stratégique majeure. Cet outil permettra de renforcer la gouvernance locale, la gestion foncière et des ressources naturelles, tout en améliorant la résilience des communautés.

C'est dans ce sillage que Goumbayel a été choisie, dans la région de Tambacounda, pour bénéficier de ce programme.

L'atelier local de lancement marque ainsi le début d'un processus d'élaboration participatif, associant l'ensemble des acteurs locaux.

Cette réunion a permis également de documenter les usages actuels de l'espace, d'identifier les contraintes et les zones à enjeux, de recueillir les connaissances locales et de favoriser la recherche de consensus autour des futures orientations d'occupation et d'affectation des sols.

Elle vise à permettre aux autorités et aux acteurs locaux de s'approprier les objectifs, les étapes et la méthodologie du POAS.

Les participants ont également été outillés sur les principaux enjeux liés à l'occupation et à l'affectation des sols.