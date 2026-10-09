Tunisie: Dubaï - Le ministère de l'Intérieur renouvelle à domicile la carte d'identité d'un Tunisien en situation de handicap

Une équipe technique du ministère de l'Intérieur s'est rendue, jeudi soir, au domicile d'un Tunisien en situation de handicap résidant à Dubaï pour finaliser le renouvellement de sa carte d'identité nationale.

Selon un communiqué du Consulat général de Tunisie à Dubaï, cette initiative fait suite aux instructions données par le président de la République, Kais Saïed, en vue d'accorder une attention particulière à la communauté tunisienne à l'étranger.

L'équipe comprenait le consul général par intérim, Mohamed Wael Khammassi, le consul Maher Zaghouan, le capitaine, Mehrez Majri et le brigadier-chef, Mohamed Zied Ayari.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la campagne de délivrance, renouvellement et remplacement des cartes d'identité à Dubaï et dans les Émirats du Nord, qui se poursuit jusqu'au 10 octobre courant.