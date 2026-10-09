Congo-Kinshasa: Après Goma et Kigali - Le Panel des Facilitateurs de l'UA entame l'étape de Kinshasa !

Le panel des facilitateurs désignés par l'Union Africaine pour la crise sécuritaire dans l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC) est arrivé ce jeudi 8 octobre à Kinshasa dans le cadre de la tournée initiée dans la sous-région des Grands Lacs.

Les anciens chefs d'Etat Uhuru Kenyatta du Kenya, Mokgwesi Masisi du Botswana et Saleh Work Zewde de l'Ethiopie ont rejoint Mme Catherine Sama Panza , ancienne présidente de la République centrafricaine arrivée à Kinshasa ce mercredi 7 octobre dans la soirée.

Dans son agenda, le panel des facilitateurs de l'UA prévoit une rencontre avec le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour un échange axé sur les engagements de la République Démocratique du Congo dans le cadre du processus.

Cette rencontre permettra au Chef de l'Etat d'exposer toutes les avancées du processus de paix et les actes de bonne fois posés par le gouvernement de la république afin de ramener la paix.