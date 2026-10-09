Congo-Kinshasa: COMCO - Mukoko Samba et Lihau consacrent un nouveau cadre organique pour pérenniser la culture des performances

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, et le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Fonction publique, Modernisation de l'Administration et Innovation du Service public, Jean-Pierre Lihau Ebua, ont procédé, le mardi 06 octobre 2026, à la remise et à la réception du nouveau cadre et des structures organiques de la Commission de la concurrence (COMCO).

Cette étape intervient à l'issue des travaux menés conjointement par les experts des deux administrations et concrétise le processus engagé pour doter la COMCO d'une organisation adaptée à ses missions. Créée dans sa configuration actuelle par le Décret n°25/032 du 10 octobre 2025, la Commission de la concurrence constitue l'un des principaux instruments de mise en oeuvre de la politique nationale en matière de concurrence. Elle est notamment chargée de contribuer à la prévention et à la répression des pratiques anticoncurrentielles ainsi qu'à la protection des consommateurs, conformément au cadre légal en vigueur.

Le nouveau cadre organique prévoit une architecture articulée autour de services d'appui et de deux directions métiers consacrées, respectivement, à la concurrence et aux concentrations économiques et à la protection des consommateurs. Il fixe également les effectifs maximaux de la COMCO tant au niveau central que dans les coordinations provinciales. Ainsi, 82% des effectifs sont appelés à être déployés en provinces, traduisant la volonté de rapprocher les missions de contrôle et de régulation des réalités des marchés sur l'ensemble du territoire national.

Pour le Vice-Premier Ministre Daniel Mukoko Samba, cette nouvelle organisation doit permettre à la COMCO de franchir une nouvelle étape dans son déploiement. « Le marché peut devenir un monstre lorsqu'il n'est pas organisé, lorsqu'il n'est pas encadré par l'État ». Le Vice-Premier Ministre a ainsi souligné la nécessité de disposer d'une Commission de la concurrence capable de s'affirmer comme un véritable régulateur des marchés, tout en veillant au respect de la liberté d'entreprendre et à la protection des consommateurs.

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La mise en oeuvre du nouveau cadre se fera progressivement, avec l'élaboration d'un référentiel des emplois et des compétences, le renforcement des capacités des agents et l'amélioration de leurs conditions de travail. Daniel Mukoko Samba a par ailleurs insisté sur la compétence, l'intégrité et le professionnalisme qui devront accompagner le développement de la COMCO.

La signature de l'Arrêté d'agrément provisoire et la remise officielle du cadre organique constituent ainsi une nouvelle étape du processus de modernisation de la Commission de la concurrence et, plus largement, du renforcement des instruments de régulation du marché intérieur et de protection des consommateurs en République démocratique du Congo.