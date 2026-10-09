Ethiopie: L'Éthiopie et l'Inde cherchent à renforcer leurs liens stratégiques dans des secteurs clés.

Addis Ababa — L'Éthiopie et l'Inde ont réaffirmé leur engagement à renforcer leurs relations bilatérales, en mettant l'accent sur le développement de la coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture, du commerce, de l'investissement et de la numérisation.

Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, dans son bureau à Addis-Abeba, afin d'étudier les moyens d'élargir la coopération et de faire progresser le partenariat de longue date entre les deux pays.

Les discussions ont mis en évidence l'importance d'approfondir les liens multiformes et d'ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration dans des secteurs clés qui favorisent la croissance économique, le progrès technologique et les relations entre les peuples.

Au cours de la réunion, M. Jaishankar a salué la participation active de l'Éthiopie au récent sommet des BRICS organisé par l'Inde, soulignant l'importance d'un engagement continu entre les deux pays au sein des instances multilatérales.

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Selon le ministère des Affaires étrangères, ces entretiens témoignent de la volonté commune de l'Éthiopie et de l'Inde de s'appuyer sur leurs relations de longue date et de traduire leur coopération bilatérale en avantages concrets pour leurs populations.