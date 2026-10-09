Ethiopie: Le ministre indien des Affaires étrangères, Jaishankar, arrive au pays pour une visite de travail

9 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, est arrivé à Addis-Abeba le 8 octobre 2026 pour une visite de travail visant à renforcer le partenariat multiforme entre l'Éthiopie et l'Inde.

Le ministre d'État au ministère éthiopien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Berhanu Tsegaye, a accueilli M. Jaishankar à son arrivée à l'aéroport international de Bole.

Cette visite devrait donner lieu à des discussions de haut niveau sur le renforcement des relations bilatérales et l'exploration des possibilités d'approfondir la coopération dans des domaines d'intérêt commun.

Selon le ministère des Affaires étrangères, cette visite souligne l'importance que les deux pays accordent au renforcement de leur partenariat de longue date et à l'élévation de leur coopération bilatérale à un niveau supérieur.

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