Tunisie: Un entrepreneur tunisien distingué par le prix d'honneur d'ONU - Habitat pour ses solutions de construction durables

Le chef d'entreprise tunisien Abdelmalek Ghannem, fondateur de la Société industrielle de moulage de bâtiments (SOIB), a été couronné du prix d'honneur 2026 du Programme des Nations unies pour les établissements humains, (ONU- Habitat) en reconnaissance de ses contributions au développement de solutions constructives novatrices et durables basées sur la transformation des déchets de carrières et de mines en matériaux de construction à bas coût et capables de faire face aux changements climatiques.

Ce couronnement est intervenu à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat qui s'est déroulée à Mascate, (Sultanat d'Oman), sous le signe » logement décent pour tous ». Il s'agit d'une liste comprenant cinq lauréats de Tunisie, du Myanmar, du Brésil, du Pakistan et du Royaume-Uni, choisis par le programme parmi cent et une candidatures provenant de différentes régions du monde, en reconnaissance de leurs initiatives dans le domaine de la fourniture d'un logement décent et de la promotion du développement urbain durable.

ONU- Habitat attribue ce prix depuis 1989, en hommage aux individus et aux institutions dont les initiatives contribuent à l'amélioration des conditions de logement et de vie urbaine et au soutien du développement durable, à un moment où les estimations du programme indiquent qu'environ 3,4 milliards de personnes à travers le monde manquent d'un logement décent.

L'ambassade de la Tunisie à Mascate a organisé, le 6 octobre, une rencontre pour honorer l'homme d'affaires tunisien, en présence de nombre d'hommes d'affaires tunisiens et omanais, dans le but de faire connaître le domaine de la construction durable et respectueuse de l'environnement, en plus d'examiner les expériences dans ce secteur et de mettre en relief les opportunités de coopération et de partenariat entre la Tunisie et le Sultanat d'Oman.

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Lire aussi Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture la semaine sur une baisse de 0,5%Cette rencontre vise à renforcer l'échange d'expertises entre les deux pays et à ouvrir de nouveaux horizons pour l'investissement et l'innovation dans le secteur de la construction durable, de manière à soutenir le développement de solutions constructives prenant en compte les défis des changements climatiques.

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