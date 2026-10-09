Tunisie: 2e édition de Carthage Event Shows - pour un tourisme tunisien multifacettes

La deuxième édition de Carthage Event Shows 2026 a été présentée lors d'une conférence de presse tenue le 9 octobre 2026. La rencontre a réuni des journalistes, des membres du comité d'organisation, des responsables du secteur touristique ainsi que des représentants de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Placée sous le slogan « L'épopée de Carthage : des rives du Nord aux portes du Sahara », cette manifestation se tiendra du 23 octobre au 2 novembre prochain. Elle ambitionne de mettre en valeur le patrimoine historique et culturel tunisien tout en explorant de nouvelles perspectives touristiques à fort potentiel d'attractivité.

Parmi les partenaires de l'événement figurent le ministère du Tourisme, le ministère des Affaires culturelles, l'Association tunisienne d'aéronautique (ATA) et la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme.

Lire aussi Hausse de 24,1% des dépenses de l'État au titre des transferts sociaux (1er semestre 2026)Le premier intervenant, le pilote et membre du comité d'organisation Ali Dridi, est revenu sur le succès de la précédente édition. Il a souligné l'ambition de la Tunisie de développer un modèle touristique plus contemporain et compétitif, capable de répondre aux nouvelles attentes des visiteurs et aux enjeux actuels du secteur.

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Dans cette perspective, l'événement entend miser sur des expériences inédites. Les montgolfières et la musique occupent une place centrale dans le programme.

Le coup d'envoi officiel sera donné à Carthage, avec un concert de l'artiste libanais Ragheb Alama. Le parcours se poursuivra ensuite à travers plusieurs destinations tunisiennes, notamment Zaghouan, Tozeur, Nefta et Djerba-Médenine.

Les montgolfières constitueront l'une des principales attractions de cette édition. Dès la soirée inaugurale à Carthage, le public pourra assister à un spectacle au cours duquel elles illumineront le ciel, offrant une dimension visuelle inédite à la manifestation.

D'autres rendez-vous autour des montgolfières sont également prévus dans les différentes villes du circuit. Les intervenants ont annoncé qu'ils souhaitent porter les expérience aéronautiques au niveau des standards observés dans les pays les plus avancés dans ce domaine.

Dans nos archives Baccalauréat 2025 : Dates des examens nationauxLa programmation comprendra également des shows musicaux et visuels de haut niveau, en faisant appel aux artistes internationaux Mahmut Orhan et Francis Mercier. La manifestation prévoit aussi de célébrer le 50e anniversaire du tournage du film emblématique Star Wars, ajoutant une dimension cinématographique et culturelle à un programme déjà marqué par la diversité de ses propositions.

Ce circuit propose ainsi une relecture contemporaine de cet espace géographique stratégique, en rappelant le rôle du Sud tunisien dans l'histoire et le rayonnement de la puissance carthaginoise.

Cette initiative entend contribuer à la valorisation des liens entre patrimoine, culture et tourisme, au-delà des perspectives classiques. Une orientation qui pourrait contribuer à élargir les centres d'intérêt susceptibles d'attirer de nouveaux visiteurs et renforcer le rayonnement international de la Tunisie. En plus de la dimension événementielle, Carthage Event Shows ambitionne également de favoriser l'émergence d'autres nouvelles manifestations, de contribuer à la création d'emplois et de soutenir la reprise de l'activité hôtelière.

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