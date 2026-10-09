Tunisie: Taekwondo - Moataz Aifaoui décroche le bronze au Grand Prix de Paris

Le taekwondoïste tunisien Moataz Aifaoui a remporté, vendredi, la médaille de bronze dans la catégorie des plus de 80 kg, lors du Grand Prix de taekwondo organisé à Paris, en France, du 9 au 11 octobre courant.

Dans son parcours vers le podium, Aifaoui a successivement battu le Français Hugo Perrol en seizièmes de finale, le Russe Rafael Oukaïev en huitièmes de finale et l'Italien Simone Alessio en quarts de finale.

Il s'est ensuite incliné en demi-finale face au Britannique Caden Cunningham.

La sélection nationale tunisienne participe à cette compétition avec trois athlètes : Moataz Aifaoui, engagé dans la catégorie des plus de 80 kg, Chaïma Toumi, dans celle des moins de 57 kg, et Wafa Masghouni, dans celle des moins de 67 kg.