Tunisie: Le ministre de l'éducation rencontre l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite en Tunisie

Le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, a rencontré vendredi matin, au siège du ministère, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite en Tunisie, Mohamed bin Abdullah bin Hamad Al-Buraithan.

Cette rencontre a été l'occasion pour le ministre de réaffirmer la profondeur et la solidité des liens fraternels entre les deux pays et les deux peuples frères, selon un communiqué du ministère publié vendredi.

Il a souligné, dans ce contexte, les perspectives et les opportunités prometteuses de coopération dans les secteurs de l'éducation et de l'enseignement, grâce à la mise en oeuvre de divers cadres et mécanismes communs par la voie diplomatique, dans le cadre du soutien des efforts de développement de l'échange d'expériences et de savoir-faire entre les établissements éducatifs des deux pays.

Pour sa part, l'ambassadeur saoudien a salué le niveau des relations bilatérales dans divers domaines et souligné la volonté de son pays de renforcer la coopération dans tous les secteurs, notamment l'éducation, dans un esprit de fraternité, de coopération et de compréhension.

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Lire aussi Une délégation parlementaire tunisienne en visite de travail en PologneAu cours de cette rencontre, il a été convenu d'élaborer des programmes de travail communs dans les différents cadres internationaux et régionaux concernés.

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