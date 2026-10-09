Tunisie: Une délégation parlementaire tunisienne en visite de travail en Pologne

Une délégation du groupe d'amitié parlementaire Tunisie-Pologne a appelé, lors d'une visite de travail en Pologne, du 6 au 10 octobre, à accélérer la finalisation des accords de coopération bilatérale, notamment ceux relatifs à l'exportation du phosphate tunisien et à la restitution des fonds détournés. Elle a également plaidé en faveur du soutien de la Pologne à la Tunisie dans le cadre de la révision de l'accord d'association avec l'Union européenne.

Les membres de la délégation ont, par ailleurs, souligné la nécessité de promouvoir l'emploi et la migration régulière, tout en saluant l'expérience polonaise en matière d'encadrement et d'accompagnement des ressortissants polonais établis à l'étranger.

Ils ont également mis en avant la profondeur historique des relations tuniso-polonaises, fondées sur le respect mutuel et la convergence des points de vue sur de nombreuses questions régionales et internationales. À cet égard, ils ont réaffirmé l'attachement des deux pays aux principes du respect de la souveraineté des États, de leur intégrité territoriale et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, ainsi qu'au recours au droit international et à la Charte des Nations unies pour le règlement pacifique des différends.

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Les membres de la délégation ont également évoqué les perspectives de coopération au regard des atouts dont dispose la Tunisie, notamment sa stabilité et sa position géographique stratégique, qui en fait une porte d'entrée vers l'Europe, selon un communiqué publié vendredi par le Parlement.

Lire aussi ONU Habitat-Tunisie : La localisation des ODD franchit une nouvelle étapeDans ce contexte, ils ont insisté sur l'importance d'encourager les hommes d'affaires et les entrepreneurs des deux pays à renforcer leurs échanges et de promouvoir l'organisation de forums économiques en vue d'accroître le volume des échanges commerciaux et de stimuler les investissements conjoints.

Ils ont, souligné l'existence de nombreux secteurs porteurs offrant des perspectives prometteuses pour l'élargissement de la coopération bilatérale, notamment les énergies renouvelables, les infrastructures, les technologies de l'information et de la communication, la transformation numérique, l'intelligence artificielle, l'éducation et la recherche scientifique.

Ils ont également appelé à consolider la coopération dans les secteurs traditionnels, en particulier le tourisme.

De son côté, la partie polonaise a exprimé sa disposition à soutenir la Tunisie auprès de l'Union européenne. Elle a également fait part de son souhait de se rendre en Tunisie afin d'examiner de près les possibilités de coopération dans les domaines économique, de l'investissement, scientifique et culturel, et de contribuer à leur développement à la mesure des potentialités existantes.

La visite a également été l'occasion de présenter les facteurs ayant contribué à la réussite de l'expérience polonaise, malgré les difficultés et les crises traversées par le pays.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur la question de la migration irrégulière, soulignant la nécessité d'adopter une approche globale fondée sur le développement et conciliant les impératifs de sécurité avec le respect de la dignité humaine et une prise en charge humaine des migrants.

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