Tunisie: ONU Habitat-Tunisie - La localisation des ODD franchit une nouvelle étape

Dans le cadre de la « Plateforme de partenariat », une initiative visant à renforcer la coordination, le dialogue et la coopération entre les acteurs du développement territorial au niveau national et local, le Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) a organisé, avec le concours du ministère italien de l'Environnement et de la Sécurité énergétique (Mase), un atelier national les 7 et 8 octobre 2026 aux Berges du Lac. Cette rencontre a réuni des représentants du bailleur de fonds, des ministères concernés, des communes pilotes, ainsi que des universités et des institutions partenaires. L'atelier a permis de dresser le bilan des réalisations, de présenter l'état d'avancement du projet et de fixer les orientations stratégiques des prochaines étapes.

La Presse -- La cérémonie d'ouverture a donné le ton de deux journées consacrées à une question centrale : comment traduire l'ambition nationale en résultats concrets sur le terrain ? L'événement a vu la participation de hauts représentants des ministères de l'Économie et de la Planification, de l'Intérieur, de l'Équipement et de l'Habitat, de l'Instance générale de prospective et de suivi du processus de décentralisation, ainsi que de l'Ambassadeur d'Italie en Tunisie, du Mase et de la Coalition Local 2030. Cette présence conjointe d'institutions tunisiennes, italiennes et onusiennes témoigne de l'importance de l'événement, dont l'objectif principal était de faire le point sur la première phase de mise en oeuvre du Cadre national tunisien de localisation des Objectifs de développement durable (ODD).

Ancrer les ODD au coeur des territoires et des stratégies nationales

À cette occasion, le Mase et ONU-Habitat ont présenté la Plateforme de partenariat pour la localisation des ODD. Pensée pour adapter les enjeux globaux aux réalités locales et soutenir les priorités de la Tunisie, cette initiative s'appuie sur la Coalition Local 2030, le Plan stratégique 2026-2029 d'ONU-Habitat et l'expérience de l'Italie à travers son Plan Mattei.

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Cette démarche repose sur un principe fondamental : faire correspondre les politiques nationales aux priorités locales en planifiant et en investissant à partir de données probantes. Pour y parvenir, une gouvernance multiniveau efficace s'impose afin de transformer les orientations stratégiques en impacts réels pour les citoyens. ONU-Habitat en fait le coeur de son modèle d'action : sans un lien renforcé entre le niveau national et le niveau local, il est impossible de garantir à toutes et à tous un logement convenable, des services de base et un accès équitable au foncier.

Dans nos archives Lancement des compteurs intelligents de la SONEDE à Djerba pour lutter contre les fuites d'eauPionnière au même titre que le Sénégal, la Tunisie franchit ainsi une étape clé dans l'ancrage territorial des ODD. Grâce à cette plateforme, le pays s'attelle à bâtir les fondations institutionnelles et analytiques de son Cadre national de localisation. Une dynamique qui vient irriguer directement les grandes feuilles de route stratégiques du pays, du Plan national de développement 2026-2030 au Schéma directeur d'aménagement du territoire (Sdatn 2050), en passant par la Politique urbaine nationale, la Stratégie nationale de l'habitat et la préparation de l'Examen national volontaire 2026.

L'engagement italien : un partenariat stratégique

Prenant la parole lors de cette rencontre, l'ambassadeur d'Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, a rappelé que « l'Italie et la Tunisie entretiennent des relations profondes caractérisées par un partenariat durable et mutuellement bénéfique ». Il a souligné que cette relation repose sur une proximité géographique et économique étroite, ainsi que sur des valeurs et des intérêts partagés. « Ce n'est pas un hasard si la Tunisie a été désignée, aux côtés du Sénégal, comme l'un des premiers pays pilotes de cette initiative », a-t-il précisé, rappelant que ce choix s'inscrit pleinement dans le cadre du Plan Mattei pour l'Afrique, axé sur l'équité, la valorisation des compétences locales et la coconstruction de trajectoires de développement.

L'ambassadeur a ensuite détaillé le portefeuille de la coopération italienne en Tunisie, axé sur la protection de l'environnement, la gestion durable de l'eau, la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. Il a notamment cité le programme Fali, plus vaste projet de coopération lancé par l'Italie en Tunisie, destiné à faire face aux impacts climatiques et à renforcer la sécurité alimentaire par un appui ciblé à l'agriculture, à la formation, à la recherche et à l'innovation. Il a également évoqué le renforcement des capacités municipales à travers le programme Prodec, le projet Partec dédié à la transition écologique des institutions, le projet Ecovil (gestion des déchets, efficacité énergétique et énergies renouvelables) ainsi que le soutien aux bioterritoires, dont une zone pilote à Sejnane. « Le renforcement des liens entre les politiques publiques et les besoins des territoires constitue un défi commun à nos deux pays, que cette plateforme contribuera à relever avec succès », a-t-il conclu.

L'événement s'est achevé sur le lancement officiel de l'architecture nationale de gouvernance de la localisation des ODD. La prochaine phase sera désormais consacrée à la finalisation des Examens locaux volontaires, à l'affinement des portefeuilles de projets territoriaux et à leur mise en relation avec des partenaires et investisseurs potentiels. En s'appuyant sur ses villes pilotes, la Tunisie pose ainsi les premiers jalons d'une transformation territoriale appelée à s'étendre progressivement à l'ensemble du pays.

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