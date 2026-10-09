Tunisie: Bourse de Tunis - Le Tunindex clôture la semaine sur une baisse de 0,5%

Le marché boursier a terminé la semaine du 5 au 9 octobre 2026, sur une note baissière. L'indice de référence a inscrit un retrait de 0,5 %, s'établissant à 18 604,24 points, ramenant ainsi sa performance depuis le début de l'année à +38,3 %, selon l'analyse hebdomadaire de l'intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

En l'absence de transactions de bloc, la semaine écoulée, a été marquée par un modeste volume d'échanges, soit une enveloppe totale de 36,6 millions de dinars (MD)

Le titre ASSAD s'est offert la meilleure performance de la semaine. L'action de l'accumulateur de batteries a enregistré une envolée de 23,3 % à 2,700 dinars, dans un flux de

159 mille dinars sur la semaine boursière.

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Le titre SMART TUNISIE a poursuivi son ascension. L'action du distributeur IT a affiché une embellie de 14,8 % à 32,200 dinars, en drainant un volume sur la semaine de 94 mille dinars.

Lire aussi Mahdia cartonne, Tunis et le Sud décrochent : la carte contrastée du tourisme 2026Le titre ASTREE a accusé la plus forte correction à la baisse de la semaine. L'action de l'assureur s'est délestée de 12,9 % à 80,120 dinars dans un modeste volume de 19 mille dinars. Le titre TPR a figuré parmi les plus grands perdants de la semaine, affichant un recul de -5,3 % à 12,450 dinars dans un volume de 428 mille dinars.

La BIAT a été la valeur la plus convoitée par les investisseurs sur la semaine, drainant des capitaux de l'ordre de 15,8 MD, soit 43,2 % du volume total échangé sur le marché. Le titre s'est maintenu quasi-stable à 161,600 dinars.

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