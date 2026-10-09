Tunisie: Mahdia cartonne, Tunis et le Sud décrochent - La carte contrastée du tourisme 2026

De janvier à août 2026, la fréquentation globale se maintient, mais les nuitées hôtelières et le taux d'occupation reculent.

Selon des données récentes du ministère du tourisme et de l'Artisanat, la Tunisie a enregistré 7 124 754 entrées de non-résidents de janvier à août 2026, soit -0,5 % par rapport à la même période de 2025. Ce volume reste supérieur de 13,2 % à celui de 2019. Selon l'ONTT, l'activité hôtelière évolue toutefois moins favorablement que ces entrées.

Les marchés maghrébins, qui représentent 50,1 % des entrées, reculent de 4,2 %. Les Libyens (1 376 694 entrées) perdent 11,4 %, tandis que les Algériens, premier marché du pays avec 2 130 510 entrées, restent stables (+0,8 %).

Les Européens totalisent 2 287 008 entrées (+3,1 %) et pèsent 32,1 % du total. Les Français progressent de 4,4 % (839 385), les Britanniques de 10,9 % (333 477, plus du double du niveau de 2019), les Allemands de 4,4 %, les Espagnols de 11,1 % et les Turcs de 16,0 %. Les Russes rebondissent de 42,2 % mais restent à 93 % sous leur niveau de 2019.

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Plusieurs marchés fléchissent nettement : Néerlandais (-21,9 %), Irlandais (-21,9 %), Bulgares (-24,9 %), Hongrois (-18,9 %) et Slovènes (-24,4 %). Les Tunisiens résidant à l'étranger progressent de 5,0 % (1 091 121).

Nuitées et occupation en baisse

Les hôtels ont comptabilisé 18 577 306 nuitées, en recul de 2,4 % sur un an et de 11,6 % par rapport à 2019. Le taux d'occupation relatif s'établit à 42,7 %, contre 44,7 % en 2025 et 48,6 % en 2019, alors que la capacité moyenne mise en exploitation augmente de 2,3 % (179 097 lits).

Les arrivées hôtelières, provisoires, s'élèvent à 4 468 974 (-1,0 %). Dans plusieurs régions, les arrivées progressent alors que les nuitées baissent : à Sousse (+4 % d'arrivées, -4 % de nuitées) et à Nabeul-Hammamet (+2,9 % contre -6 %). Cet écart pourrait indiquer des séjours plus courts, hypothèse que l'ONTT pourrait confirmer par la durée moyenne de séjour.

Mahdia et Monastir en tête, Tunis et le Sud à la peine

Mahdia se distingue : +13,8 % de nuitées (1 140 810), +8,6 % d'arrivées et une occupation de 61,5 %, contre 56,2 % en 2025. Monastir-Skanès gagne 2,8 % en nuitées et 8,9 % en arrivées.

Djerba-Zarzis reste la première région avec 4 869 813 nuitées (-2,3 %) et affiche la meilleure occupation parmi les grandes zones balnéaires (64,4 %). Tunis-Côtes de Carthage recule de 11,2 % en nuitées et de 6,9 % en arrivées, avec une occupation de 21,9 %.

Les régions du Sud sont les plus touchées : Kébili-Douz perd 31,4 % de ses nuitées et 32,3 % de ses arrivées, Tataouine 19,6 % et 23,7 %, Gabès 20,4 % de ses nuitées. Les entrées dépassent de 13,2 % leur niveau de 2019, alors que les nuitées restent inférieures de 11,6 %. L'écart tient probablement au poids des visiteurs maghrébins, souvent hébergés hors du circuit hôtelier, et pose la question de la conversion de la fréquentation en nuitées et en recettes.