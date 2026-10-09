Tunisie: Pourquoi - Surveiller la livraison des repas

9 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Najoua Hizaoui

La livraison alimentaire s'est installée dans les habitudes des Tunisiens à la vitesse d'un deux-roues dans les rues des grandes villes.

Cette explosion de l'activité ne peut, toutefois, pas laisser la protection du consommateur sur le bord de la route.

La livraison constitue un maillon à part entière de la chaîne d'approvisionnement.

Dans nos archives Mahdia : Saisie et destruction de 13 tonnes de viandes blanches congelées depuis la période du coronavirusEt à chaque maillon, un risque peut se glisser : rupture de la chaîne de conservation, mauvaise manipulation, contamination croisée, retard ou produit livré dans un état non conforme.

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