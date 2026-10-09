Tunisie: Une dépression méditerranéenne provoque de fortes pluies dans le nord et le centre de la Tunisie

9 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par M. B

De fortes précipitations sont attendues dans plusieurs régions de la Tunisie, notamment dans le nord et le centre, avec des cumuls pouvant atteindre 60 millimètres dans certains gouvernorats, selon les prévisions du chercheur en climatologie et en risques naturels Amer Bahba, qui anticipe une intensification des perturbations météorologiques dans la soirée de ce vendredi.

Intervenant sur Jawhara FM, le chercheur a indiqué que les gouvernorats de Béja, Jendouba et Bizerte devraient figurer parmi les premières régions touchées par des précipitations importantes. Les pluies ont commencé dès les premières heures de l'aube sur les côtes nord du pays et devraient se poursuivre au cours de la journée.

Les cumuls de précipitations devraient généralement varier entre 20 et 50 millimètres, avec des pointes pouvant atteindre 60 millimètres dans les gouvernorats de Béja, Jendouba, Bizerte, Siliana et Zaghouan, selon les estimations avancées par le chercheur.

Le Grand Tunis, Le Kef et Nabeul devraient également connaître des précipitations, mais en quantités moins importantes.

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Lire aussi Industrie pharmaceutique : 43 entreprises tunisiennes couvrent 80 % des besoins du marché en volume.Les perturbations devraient ensuite s'étendre vers le centre du pays, notamment les gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia et Kairouan, particulièrement en soirée et durant la nuit.

À l'origine de cet épisode pluvieux, une dépression atmosphérique présente en Méditerranée devrait maintenir des conditions météorologiques instables durant le week-end, en particulier sur les régions côtières du nord, le Grand Tunis et Siliana.

M.B

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