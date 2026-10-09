Tunisie: ONAS - un concours externe pour le recrutement de 521 agents et cadres

L'Office National de l'Assainissement (ONAS) a annoncé l'ouverture d'un concours externe sur dossiers, complété par des épreuves écrites et orales, en vue de recruter 521 agents et cadres pour renforcer ses ressources humaines au titre de l'année 2026.

Ce concours s'inscrit comme une démarche visant à répondre aux besoins de ses différents services centraux et régionaux répartis sur l'ensemble des gouvernorats de la République. Les postes ouverts au concours se répartissent entre le corps des cadres avec 58 postes, et le corps d'exécution, qui s'accapare la part du lion avec 463 postes.

Le corps des cadres comprend le recrutement de 36 ingénieurs dans des spécialités diversifiées englobant le génie électrique, mécanique, électromécanique, civil et hydraulique, en plus du génie logiciel et des réseaux, aux côtés de 22 administrateurs parmi les titulaires d'une licence ou d'une maîtrise en gestion, finance, droit, gestion des risques, ressources humaines, journalisme et communication.

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En ce qui concerne le corps d'exécution, les postes se répartissent entre 376 ouvriers manuels, destinés aux candidats dont le niveau d'instruction oscille entre la 3ème et la 6ème année primaire, et 87 conducteurs d'engins lourds pour les titulaires d'un niveau secondaire inscrits parmi les conditions requises, sous réserve de l'obtention d'un permis de conduire de catégorie C.

Dans nos archives Santé : Parution d'un nouveau guide de la pédiatrie en TunisieLe communiqué a fixé l'âge maximum pour postuler à 40 ans pour le corps des cadres, et à 35 ans pour le corps d'exécution, à la date du 1er janvier 2026.

L'Office a par ailleurs précisé que le processus d'inscription s'effectue exclusivement via le portail électronique dédié au concours sur le site officiel de l'ONAS. Et ce, durant la période s'étendant du 12 octobre 2026 au 1er novembre 2026.

Le communiqué a également souligné que l'envoi des dossiers au format papier constituera une étape ultérieure, lors de laquelle la procédure sera limitée aux candidats présélectionnés initialement par le biais de convocations individuelles qui leur seront envoyées exclusivement par courrier rapide.

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