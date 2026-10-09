Tunisie: Le Carthage Symphony Orchestra fait sa rentrée - Entre création et tournée

Sous la direction de son chef Hafedh Makni, l'ensemble s'envolera, par la suite, pour Belgrade avec le projet «Épopée Symphonique --Échos des deux rives». Cette grande création pluridisciplinaire, qui fera dialoguer musique symphonique, choeur, théâtre et danse, sera présentée en première mondiale le 24 octobre, au Théâtre national de Belgrade, un rendez-vous ambitieux qui met en scène le dialogue entre les deux rives de la Méditerranée.

La Presse --Pour entamer la nouvelle saison culturelle, le Carthage Symphony Orchestra (CSO) a choisi de placer le mois d'octobre sous le signe de la création, du partage et de la rencontre avec les publics. Au programme 4 rendez-vous, déclinés autour de 4 univers musicaux et 4 étapes marquantes.

La saison ouvrira aujourd'hui vendredi 9 octobre à Tozeur avec «Fresques Symphoniques», une création présentée dans le cadre de l'événement rendant hommage au poète Abou El Kacem Chebbi.

De quoi faire résonner la musique symphonique au coeur du Sud tunisien, loin des salles habituel

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Dans nos archives Tunisie - En vidéo : L'héritage de Sig el Nakhla menacé à TozeurDe même, il ouvrira, demain samedi 10 octobre, l'Octobre Musical de Sousse, à la Maison de la Culture Ali Douagi d'Hammam-Sousse. Le festival, dont l'édition 2026 s'articule autour de la rencontre des répertoires et des cultures, a ainsi trouvé dans le CSO un partenaire naturel pour incarner cette ambition de dialogue musical. Le 14 octobre, direction Ben Arous pour la présentation d'«Échos des Rahbani 2.0». Motivé par le succès de sa première édition et par une demande insistante du public, le CSO a choisi d'en proposer une version 2.0, pour une nouvelle rencontre avec les mélomanes. Ce rendez-vous marque également la découverte, par l'orchestre, d'un nouvel espace culturel : le Centre culturel et sportif de la jeunesse de Ben Arous, qui vient enrichir la carte des lieux investis par le CSO cette saison.

Sous la direction de son chef Hafedh Makni, l'ensemble s'envolera, par la suite, pour Belgrade avec le projet «Épopée Symphonique -- Échos des deux rives». Cette grande création pluridisciplinaire, qui fera dialoguer musique symphonique, choeur, théâtre et danse, sera présentée en première mondiale le 24 octobre, au Théâtre national de Belgrade, un rendez-vous ambitieux qui met en scène le dialogue entre les deux rives de la Méditerranée.

«Échos des deux rives» poursuivra ensuite son parcours en Tunisie, où il sera notamment présenté à l'occasion de la réouverture du Théâtre municipal de Tunis, pour de nouvelles retrouvailles avec le public.

À travers cette programmation géographiquement éclatée, CSO annonce son ambition de «faire vivre la musique, créer des passerelles et partager l'émotion symphonique avec le plus grand nombre».

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