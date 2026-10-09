Tunisie: Classement FIFA - L'équipe de Tunisie recule à la 61e place - Le pire est arrivé !

La Tunisie a régressé de quatre places et se classe désormais 61e mondiale, selon le dernier classement Fifa publié. Sur le plan africain, la Tunisie occupe la 11e place derrière notamment le Maroc (7e mondial), le Sénégal (18e), l'Egypte (25e), l'Algérie (28e) et la Côte d'Ivoire (29e). Et ceci est une très mauvaise nouvelle.

Quand on est 11e africain, on n'est plus au premier chapeau quand il y a un tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde (9 groupes). Dans une édition finale d'une CAN à 24 sélections, on est à la limite au chapeau 2. Les conséquences ? On peut tomber alors sur un groupe où il y a un cador comme le Maroc ou le Sénégal, ce qui compromet nos chances de qualification.

Le même raisonnement pour la CAN où l'on peut un jour se trouver au chapeau 3 avec toutes les conséquences qui en résultent. C'est vrai que le niveau en Afrique tend à être équivalent, mais généralement, il y a des favoris qui restent inaccessibles et un fossé difficile à combler.

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La régression de l'équipe nationale qui s'est aggravée au dernier Mondial et dans les deux premiers matches des éliminatoires de la CAN, pourrait coûter cher plus tard d'autant que d'autres sélections comme Le Cap-Vert, le Burkina Faso ou le Ghana sont à l'affût. Les deux prochains matches contre la Libye en novembre doivent être gagnés pour rebondir au classement et réduire l'écart par rapport à l'Afrique du Sud et le Mali.

Notre sort n'est plus entre nos mains si ces sélections gagnent. Et il faudrait plus de victoires en amical et surtout en officiel en CAN 2027 pour rattraper les points perdus. L'écart n'est pas mince par rapport aux concurrents qui nous devancent. Nous devrions peut-être nous préparer à disputer les prochaines éliminatoires du Mondial 2030 en tant que 2e équipe derrière un ténor continental.

Trop tôt d'en parler, certes, mais si l'on reste dans un format de 48 équipes et 9 pays qualifiés directement de l'Afrique, et si, à la prochaine CAN en cas de qualification, nous ne faisons pas de bons résultats et qu'on ne réduit pas l'écart au classement Fifa, les chances de passer au Mondial (une compétition - cagnotte pour la FTF) vont diminuer tant. Les dirigeants de la FTF sont les responsables de cette dégradation et ce calvaire.