Tunisie: La LNFP a décidé de faire rejouer le match ASM-ESS - Moez Gharbi - « Nous défendrons les intérêts du club »

Le président marsois affirme que son comité directeur prendra les dispositions nécessaires auprès des instances nationales et, si besoin est, faire appel auprès du TAS.

La Presse -- La nouvelle est tombée avant-hier en soirée: la Ligue nationale de football professionnel a répondu favorablement à la requête de l'Etoile Sportive du Sahel de faire rejouer le match qui l'a opposé le 12 septembre dernier à l'Avenir Sportif de La Marsa pour le compte de la 4e journée du championnat. Pour rappel, la rencontre s'est soldée, sur le terrain, par une victoire des Marsois sur le score (1-0).

Le président de l'ASM s'est dit intrigué de la décision de la Lnfp: "Nous sommes persuadés que nous sommes dans notre droit. Certes, notre joueur Abdelkader Guessmi est entré sur le terrain sans l'aval de l'arbitre, mais ce dernier a appliqué la loi en sanctionnant le joueur au premier arrêt du jeu. Il lui a brandi un carton jaune, sachant que notre joueur n'a pas touché le ballon durant les 60 secondes qui ont précédé son avertissement par l'arbitre.", nous a déclaré Moez Gharbi avant de poursuivre : "Néji Jouini a confirmé par ses propos que l'arbitre a rectifié le tir en avertissant le joueur conformément aux règlements qui stipulent un arrêt du jeu et la sanction du joueur fautif".

En attente de la motivation de la décision

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La commission juridique de l'Avenir Sportif de La Marsa s'est basée dans son plaidoyer sur des cas similaires : "Dans son plaidoyer, notre commission juridique conduite par Nizar Jaouadi, Lamine Larguet et Hamed Maghrebi a donné des exemples de matchs de la Fifa où il y a eu des cas similaires de joueurs faisant leur entrée sur le terrain sans l'aval de l'arbitre et où justement les joueurs en question ont été avertis, les matchs se sont poursuivis et n'ont pas été rejoués.", indique le président de l'ASM.

Dans nos archives Le CSS se qualifie aisément en coupe de Tunisie : Du baume au coeur...Les dirigeants marsois ne comptent pas, d'ailleurs, restés les bras croisés : "Si à chaque fois nous allons faire rejouer des matchs, on n'est pas sortis de l'auberge ! Nous attendons la correspondance de la Lnfp pour connaître la motivation de sa décision. Nous allons défendre les intérêts de notre club en faisant d'abord appel auprès de la FTF et si nous n'obtenons pas gain de cause, nous allons saisir le Tribunal Arbitral du Sport".

Avec la décision de la Lnfp, l'ASM ne compte désormais aucune victoire cette saison en attendant le verdict de la Commission d'appel de la FTF dans un premier lieu.

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