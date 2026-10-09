Sénégal: Agriculture - Lancement d'une plateforme de digitalisation du processus de distribution des intrants agricoles

Diamniadio — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Cheikhou Oumar Bâ, a officiellement lancé vendredi à Diamniadio, la généralisation de la digitalisation du processus de distribution des intrants grâce à "l'application ERP Pass" développée par le groupement Concis.

L'application va désormais permettre aux producteurs de recevoir désormais des SMS de notification et se présenter devant la commission pour la mise à disposition des engrais et des semences.

"je voudrais me réjouir de ce jour important pour l'histoire de l'Agriculture du Sénégal. La particularité de ce jour réside dans la matérialisation d'un engagement pris par le président de la République de mettre à la disposition des populations des intrants agricoles et cela dans la plus grande transparence", a-t-il indiqué.

M. Bâ s'exprimait lors de la cérémonie de lancement de la généralisation de la digitalisation du processus de distribution des intrants agricole. L'activité s'est tenue en présence de partenaires techniques et financiers, des officiels et producteurs agricoles.

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"En termes de portée, le gouvernement du Sénégal vient de disposer, ainsi, d'un registre numérique permettant d'améliorer la visibilité et la traçabilité des ayant droits et de mieux cibler les bénéficiaires", a fait savoir le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage.

Il a ajouté que cet outil va aussi permettre, d'améliorer le rendement et l'efficience des subventions et de doper également la contribution des acteurs agricoles à la souveraineté alimentaire.

"Cette plateforme va ainsi, sans nul doute, rationaliser les processus existants, clarifier les rôles et responsabilités de tous ces acteurs institutionnels fortement engagés dans la démarche de réalisation des objectifs d'autosuffisance alimentaire, d'améliorer la qualité des intrants, l'encadrement et le conseil agricole", a expliqué Cheikhou Oumar Bâ.

Il a assuré que la plateforme devrait aussi faciliter une meilleure connaissance des caractéristiques des sols, la mise à disposition de la subvention agricole, entre autres services.

"La digitalisation du processus des intrants nous offre une belle opportunité de réformer la subvention en relation avec les services compétents de l'Etat et les acteurs et bénéficiaires des appuis agricoles", a souligné le ministre.