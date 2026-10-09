Afrique: Gniby - lancement d'un programme d'incubation en agroécologie au profit de 12 GIE

9 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Gniby — Le sous-préfet de l'arrondissement de Gniby, dans la région de Kaffrine (centre), Daouda Sarr, a procédé, vendredi, au lancement officiel d'un programme d'incubation en agroécologie au profit de 12 Groupements d'intérêt économique (GIE) de jeunes et de femmes, a constaté l'APS.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Seen Suuf 2 mis en oeuvre par l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ), en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack (CCIAK).

"Cette activité vise à renforcer les capacités entrepreneuriales des bénéficiaires, à promouvoir les activités agricoles durables et à favoriser la sécurisation foncière par la mise en valeur économique des terres dans la commune de Gniby", a expliqué Amsata Niang, conseiller technique du projet Seen Suuf 2 à la GIZ.

Il s'exprimait au terme de la cérémonie officielle de lancement du programme d'incubation en agroécologie de jeunes et de femmes en présence des autorités administratives et territoriales.

Le programme ambitionne de permettre aux groupements bénéficiaires de développer des modèles économiques viables, adossés à des plans d'affaires susceptibles de faciliter leur accès aux financements auprès des institutions financières, selon les responsables.

Lire l'article original sur APS.

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