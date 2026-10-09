Sénégal: Les femmes de La Poste mobilisées pour le dépistage précoce des cancers féminins

Dakar — La présidente de l'Amicale des femmes du groupe La Poste, Aissatou Diouf, et la directrice du marketing de l'entreprise, Seynabou Thiam Fall, ont exhorté vendredi le personnel et les citoyens à se mobiliser massivement pour le dépistage précoce des cancers du sein et du col de l'utérus.

"Le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus peuvent malheureusement toucher beaucoup de femmes, mais le dépistage précoce peut faire une grande différence. Prendre soin de sa santé n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de courage et d'amour pour soi-même et pour ceux que nous aimons", a-t-elle martelé avec émotion.

S'exprimant du lancement, à Dakar, de deux journées de sensibilisation et de dépistage (8-9 octobre) organisées en marge de la Journée mondiale de la poste, la présidente de l'amicale a insisté sur "le caractère vital" de cette campagne médicale.

De son côté, la directrice du marketing et de la communication du groupe La Poste, Seynabou Thiam Fall, a mis en exergue la puissance du maillage postal comme vecteur de santé publique, en parfaite adéquation avec le thème de la Journée mondiale de la poste de cette année, à savoir "Un seul réseau postal, des possibilités infinies".

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"Un réseau présent partout sur le territoire est un levier capable de porter l'information et la prévention jusqu'aux populations. Trop de femmes hésitent encore par manque d'information ou par crainte", a déploré Mme Fall, exhortant également les hommes de l'institution à encourager leurs épouses, mères et collègues à se faire dépister.

Présent à la cérémonie, le directeur général du groupe La Poste, Maguette Kane, a vivement salué cette initiative médicale qui illustre, selon lui, la volonté commune de "placer l'humain au coeur des préoccupations" de l'entreprise

"Derrière chaque femme se cachent une vie, une famille, des rêves et des combats", a-t-il rappelé, avant de marteler que les cancers du sein et du col de l'utérus "ne doivent plus être des fatalités".

D'après lui, l'efficacité de la lutte contre ces fléaux ne saurait reposer uniquement sur le traitement médical, mais exige "avant tout l'information, la sensibilisation et la prévention".