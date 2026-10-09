Sénégal: La Poste enregistre plus de 100 milliards CFA de pertes cumulées, un redressement à financer

Dakar — Le groupe La Poste affiche plus de 100 milliards de francs CFA de pertes cumulées et des capitaux propres négatifs d'environ 156 milliards de francs CFA à fin 2024, une situation nécessitant une recapitalisation hauteur de 163 milliards de francs CFA, a indiqué vendredi son directeur général, Maguette Kane.

"Le chiffre de 100 milliards de FCFA de pertes cumulées est bien réel", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l'APS, à l'occasion de la Journée mondiale de la Poste, célébrée le 9 octobre de chaque année.

Il a précisé que ces pertes résultent de l'accumulation des déficits sur une période d'environ douze ans.

Selon M. Kane, ces chiffres ressortent du diagnostic présenté lors du Conseil interministériel consacré au groupe SN La Poste, le 1er septembre 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Le besoin de recapitalisation est réparti entre 146 milliards de francs CFA pour SN La Poste, 14 milliards pour POSTEFINANCES et 3 milliards pour EMS Sénégal", a-t-il précisé.

"Cette opération doit permettre de restaurer progressivement la solvabilité du groupe et d'assainir son bilan. Elle devra toutefois s'accompagner de mesures structurelles pour éviter la reproduction des déséquilibres à l'origine de la crise", a souligné le directeur général.

Le diagnostic fait notamment état d'une hausse des effectifs, passés d'environ 2 600 agents en 2012 à plus de 4 100 en 2021, soit une progression de près de 60 %, alors que le chiffre d'affaires reculait de 26 % sur la même période.

À ces déséquilibres se sont ajoutés la modernisation insuffisante des équipements, les difficultés de certaines filiales, la concurrence accrue sur le marché postal et les contraintes liées au financement du service postal universel.

"Les tensions de trésorerie ont conduit l'État à contribuer au paiement des salaires des agents depuis octobre 2022", a révélé Maguette Kane.

Sur le plan opérationnel, plus de 80 % du parc automobile était hors d'usage au moment du diagnostic, affectant les capacités de collecte, d'acheminement et de distribution du courrier et des colis.

Pour répondre à cette situation, le gouvernement a arrêté 15 décisions structurantes lors du Conseil interministériel de septembre 2025.

Elles portent notamment sur l'assainissement financier, la recapitalisation, la maîtrise des charges, la restructuration du groupe, la modernisation des infrastructures et le développement du numérique.

Le plan stratégique de développement dénommé "SEN POSTE" doit également servir de cadre à la diversification des activités, notamment dans la logistique, le commerce électronique et les services financiers numériques.

Malgré ces difficultés, le directeur général a insisté sur l'importance du réseau de plus de 250 bureaux et points de présence couvrant les 45 départements du Sénégal, considéré comme un atout pour maintenir la proximité avec les usagers et développer de nouvelles activités.

Le redressement de La Poste représente ainsi un enjeu à la fois financier, économique et social, au regard de son rôle dans l'aménagement du territoire et l'accès aux services postaux et financiers.