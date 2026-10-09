Sénégal: « Octobre rose » à la Police nationale - Dépistage des cancers et inauguration d'une maternité à Dakar

La Police nationale a célébré « Octobre rose », mardi 6 octobre, au Camp Abdou Diassé de Dakar, par une journée de dépistage et de consultations gratuites. La cérémonie, présidée par le directeur général de la Police nationale, Mame Seydou Ndour, en présence de la mission médicale chinoise, a été marquée par l'inauguration de la maternité du service de santé de la police.

La célébration d' « Octobre rose » à la Police nationale a pris une dimension particulière au Camp Abdou Diassé de Dakar. En plus des activités de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, de consultations gratuites, de vaccination des enfants de 9 à 14 ans et d'un don de sang, la Police nationale a inauguré la maternité de son Service de santé. Une double initiative placée sous le signe de la prévention et du bien-être des personnels, notamment des femmes.

Avec comme marraine la commissaire de police à la retraite Aby Diallo, la cérémonie a été organisée en partenariat avec la mission médicale chinoise, en présence du directeur général de la Police, Mame Seydou Ndour, et de hauts responsables de l'institution. Dans ce cadre, le chef de la Division genre de la Police nationale, la commissaire de police Binetou Guissé, a rappelé la priorité accordée à la santé des femmes en uniforme. D'après cette dernière, les femmes policières, malgré leurs responsabilités professionnelles, doivent également veiller à leur propre santé. D'où la nécessité, pour elle, de faire du dépistage un réflexe. « Se faire dépister, ce n'est pas avoir peur de la maladie. C'est choisir de prendre sa santé en main », a-t-elle souligné. Profitant de l'occasion, Mme Guissé a rendu hommage à la marraine de la journée, l'ancienne commissaire divisionnaire Aby Diallo, présentée comme une pionnière ayant ouvert la voie aux générations de femmes policières.

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Très émue, Mmz Diallo a salué les progrès accomplis par l'institution depuis l'intégration des premières femmes dans ses rangs, il y a plus de quatre décennies. « Cela veut dire que la police a fait beaucoup de progrès et a pris en compte le genre », a-t-elle déclaré, avant de souhaiter « plein succès » à la maternité inaugurée à l'occasion en vue de répondre aux attentes du personnel féminin et de la population. Présidant la rencontre, l'inspecteur général de police Mame Seydou Ndour a souligné la portée de cette double cérémonie.

Selon lui, cette journée « témoigne de la volonté constante de la hiérarchie policière de placer la santé, le bien-être et la dignité des personnels, particulièrement des femmes, au coeur de ses préoccupations ». Il s'est félicité des équipements de dernière génération dont la maternité est dotée au grand bénéfice, dit-il, du personnel de la police, mais aussi des populations de Dakar.