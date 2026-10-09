Sénégal: Senghor - La Fondation appelle à transmettre son héritage aux jeunes générations

La Fondation Léopold Sédar Senghor a célébré, vendredi à Dakar, le 120e anniversaire de naissance de son parrain et les 25 ans de sa disparition, autour du thème « Enracinement et ouverture, héritages, actualités et horizons ». Une rencontre consacrée à l'actualité de sa pensée et à la transmission de son oeuvre.

La Fondation Léopold Sédar Senghor a commémoré selon l'APS, vendredi 09 octobre, à son siège à Dakar, le 120e anniversaire de naissance et les 25 ans de la disparition de l'ancien président de la République du Sénégal. Cette rencontre a réuni des autorités administratives et politiques, des diplomates, des écrivains, des acteurs du livre, des membres de la société civile ainsi que des proches de l'ancien chef de l'État.

Placée sous le thème « Senghor 120/25 : Enracinement et ouverture - Héritages, actualités et horizons », la cérémonie a servi de cadre aux échanges sur la portée de l'oeuvre politique, littéraire et intellectuelle de Léopold Sédar Senghor, né le 9 octobre 1906 à Joal et président du Sénégal de 1960 à 1980.

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À l'ouverture de la rencontre, le secrétaire général de la Fondation, le professeur Amadou Ly, a expliqué que le thème retenu entend articuler la mémoire du passé, les enjeux du présent et les perspectives d'avenir. « L'enracinement, c'est le passé, l'ouverture, c'est aujourd'hui et l'horizon, c'est le futur », a-t-il déclaré.

Il a également rappelé le rôle de la Fondation, créée en 1974, dans la promotion de la recherche et de la production intellectuelle. À ce titre, il a mis en avant la revue Éthiopiques, consacrée à la littérature et aux sciences humaines, publiée deux fois par an et reconnue dans le milieu universitaire. Selon lui, cette publication figure parmi celles auxquelles le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES) accorde sa confiance pour la diffusion de travaux scientifiques.

Évoquant les différentes facettes de son parrain, le professeur Amadou Ly a souligné ses contributions à la vie politique, à la réflexion économique et à la littérature, notamment à travers ses recueils de poésie et ses écrits critiques réunis dans la série Liberté.

Intervenant comme discutante, la professeure André-Marie Diagne Bonané, enseignante à la retraite, a, pour sa part, insisté sur les liens entre l'oeuvre senghorienne, l'éducation et la transmission culturelle.

Elle a notamment cité La Belle Histoire de Leuk-le-Lièvre, ouvrage écrit par Léopold Sédar Senghor et Abdoulaye Sadji, qui fait découvrir aux enfants les contes africains, leurs valeurs et les modes d'organisation des sociétés du continent. « C'est un livre que je recommande à tous les étudiants qui veulent s'enraciner dans notre culture », a-t-elle indiqué.

La professeure a également rappelé la place de la négritude dans la défense de l'égalité entre les peuples et la valorisation des cultures noires. Elle a souligné la contribution de Senghor au rayonnement international du Sénégal et à la création de la Francophonie, envisagée comme un espace de dialogue entre les peuples et de promotion de la culture.

Au-delà de la commémoration, André-Marie Diagne Bonané a appelé à renforcer la préservation et la transmission de cet héritage aux jeunes générations. Elle a notamment insisté sur la nécessité de faire connaître davantage le parcours et les combats des pionniers qui ont contribué à la défense et à la valorisation des peuples noirs.