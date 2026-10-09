Sénégal: Production Sangomar et GTA - 2,94 millions de barils et 0,33 million de mètres cubes de GNL produits

Au mois de septembre 2026, trois cargaisons de pétrole brut ont été expédiées et commercialisées sur le marché international, pour un volume total de 2,94 millions de barils et deux cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) représentant un volume total de 0,33 million de mètres cubes, ont été respectivement produits aux champs de Sangomar et GTA.

Dans le rapport mensuel de la production des champs pétrolier et gazier de Sangomar et GTA publié vendredi, le ministère de l'Energie et Pétrole, il ressort qu'un volume total de 2,94 millions de barils et deux cargaisons de gaz naturel liquéfié (GTA).

A lire aussi : Hydrocarbures : trois cargaisons de pétrole exportées par Sangomar en juin 2026

« Sangomar : Au cours du mois de septembre 2026, trois cargaisons de pétrole brut ont été expédiées et commercialisées sur le marché international, pour un volume total de 2,94 millions de barils. Le plateau de production a amorcé une inflexion baissière, en raison d'un repli de la production journalière », lit-on dans le document.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La même source indique que dans le champs gazier GTA, deux cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) ont été exportées pendant la période sous revue. Ce qui représente un volume total de 0,33 million de mètres cubes de GNL. Le plateau de production se poursuit attestant des bonnes performances du réservoir et des installations.