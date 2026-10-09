Sénégal: Rentrée scolaire 2026-2027 - Des fournitures et du mobilier scolaire distribués par la tutelle

Le ministère de l'Éducation nationale a démarré l'opération de distribution de kits scolaires pour des élèves, selon un communiqué de la tutelle paru ce 9 octobre. Elle est conduite par la Direction de l'Administration générale et de l'Équipement (DAGE).

Le ministère de l'Éducation Nationale a lancé une campagne de distribution de kits scolaires pour l'année scolaire 2026-2027. Le ministère a rendu public le communiqué ce 9 octobre. Ces kits sont composés de sacs à dos, de cahiers, de stylos, de crayons, de matériels de géométrie et d'ardoises.

Les bénéficiaires de l'opération de dotation sont les élèves des Cours d'initiation (CI), ceux des classes de Sixième et de la Seconde. L'opération a été initiée par le ministre, Moustapha Guirassy et conduite par la direction de l'administration générale et de l'équipement.

À travers cette distribution, « le ministère entend contribuer à alléger les charges liées aux fournitures scolaires qui pèsent sur les ménages mais également favoriser un démarrage effectif des enseignements-apprentissages dès le premier jour de la rentrée. »

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Le déploiement des kits a démarré le 11 septembre 2026 d'après le chef de la division de l'Administration générale et de l'Équipement (DAGE). Selon lui toujours, « toutes les circonscriptions de l'Éducation et de la Formation (IEF) vont recevoir leurs dotations. »

Le communiqué a rappelé la dotation des lots importants de mobiliers scolaires qui avaient été envoyés dans les 14 académies pour équiper les CRFPE, les IME, les IA, les IEF, des lycées, des collèges, des écoles élémentaires et qui s'inscrit aussi dans la même dynamique.