Sénégal: Affaire du vol de bijoux d'Eva Tra - Mouhamed Coulibaly condamné à un an de prison ferme

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a tranché ce vendredi 9 octobre 2026 dans l'affaire du vol de bijoux commis au préjudice de la célèbre animatrice de la TFM, Awa Traoré, plus connue sous le nom d'Eva Tra.

Reconnu coupable d'escroquerie et d'usurpation d'un titre rattaché à une profession réglementée, le principal prévenu, Mouhamed Coulibaly, a été condamné à un an d'emprisonnement ferme, alors que le procureur avait requis 5 ans de prison. En outre, il devra verser la somme de 30 millions de francs CFA à la victime au titre de dommages et intérêts.

Son complice, Baye Guèye, qui comparaissait pour recel, écope quant à lui d'une peine de six mois de prison ferme. Dans cette même affaire, le tribunal a également alloué un montant de 100 000 FCFA de dommages et intérêts à la Sonatel, également constituée partie civile.